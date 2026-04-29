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星巴克連兩季來客數增長！轉型報捷上修展望 盤後股價勁揚5.6%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
星巴克轉型奏效帶動來客回流與消費成長，單季同店銷售增6.2%、股價盤後上漲5.6%。法新社
星巴克轉型奏效帶動來客回流與消費成長，單季同店銷售增6.2%、股價盤後上漲5.6%。法新社

星巴克（Starbucks）周二公布優於市場預期的財報，同時上修展望，在美伊戰事推升燃料成本、企業普遍審慎之際，成為近期少數選擇調高財測的企業。股價在盤後交易應聲上漲5.6%，顯示「重返星巴克」的轉型計畫正逐步見效。

財報顯示，星巴克連續兩季實現來客數增長，執行長尼可（Brian Niccol）表示，上季對星巴克而言是里程碑，也代表轉型已經迎來轉折點。

展望全年，星巴克預期2026年度全球與美國同店銷售將至少成長5%，高於先前預測的3%。調整後每股盈餘預測從2.15至2.40美元調高至2.25至2.45美元。

在截至3月底的第2季，全球同店銷售增長6.2%，優於市場預期的4%；其中北美市場貢獻最大，美國同店銷售攀升7.1%，來客數躍增4.3%。

整體營收年增約9%至95.3億美元，淨利達5.109億美元，調整後每股盈餘50美分，均高於分析師預期。

尼可表示，儘管汽油價格上漲，星巴克顧客的行為尚未受到明顯影響，但公司對新財測仍保持審慎態度。

他強調，轉型計畫包括減少折扣、改善咖啡館營運、推出受歡迎的新品項，以及重新引入舒適座位區，這些措施正有效吸引顧客回流。蛋白冷奶泡、高蛋白飲品與能量冰飲等新品在美國市場表現強勁，有效帶動銷售與來客數。

在美國以外市場，海外市場的同店銷售成長2.6%，但第二大市場中國的表現疲弱，同店銷售僅僅微增0.5%。儘管來客數因折扣策略上升2.1%，平均消費金額卻下降1.6%。

星巴克已將中國業務的多數股權出售給私募基金博裕資本，雙方成立合資企業，由博裕資本持有60%股權，星巴克持有其餘40%。星巴克表示，未來中國業務將併入授權組合，不再單獨揭露其營收與同店銷售數據。

星巴克 營收 美國

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