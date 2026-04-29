整理包／阿聯退群 OPEC衝擊全解析

在伊朗戰事持續與荷莫茲海峽受阻之際，阿拉伯聯合大公國宣布5月起退出石油輸出國組織（OPEC），直接削弱OPEC調控供應的關鍵工具，也讓原本被掩蓋的產量路線之爭浮上檯面。

1、重創OPEC結構根基

阿聯退群被多數分析視為結構性打擊。不同於過去退出的印尼、卡達、安哥拉等小型產油國，阿聯是OPEC第三大產油國，更是僅次於沙烏地阿拉伯的核心成員，它與沙國共同掌握全球大部分具意義閒置產能。

國際能源署數據顯示，阿聯退出將使OPEC產能減少約13%。Rystad Energy分析師Jorge León指出，此舉等於移除OPEC調控市場的核心工具。未來若出現需求疲弱或供給過剩，OPEC維持價格與穩定市場的能力將轉弱。

2、撼動沙國主導地位

阿聯退群背後，是與沙國近十年的路線之爭。阿聯傾向擴產搶市占，沙國則傾向限產以支撐油價，並與俄羅斯在OPEC+架構下協調。這種分歧曾在2021年7月的OPEC+會議上公開爆發，當時會議中斷數日，最終是阿聯讓步。

阿聯此次退出，被外界解讀為削弱沙國對OPEC的掌控力。不過，沙國仍保有自身閒置產能，仍具影響市場的能力。

3、凸顯頁岩油衝擊

美國頁岩油崛起是削弱OPEC的重要背景。過去十多年，美國產量從2010年的每日約540萬桶，上升至逾1,300萬桶，成為全球最大產油國。頁岩油具備高度供給彈性，價格上漲便能快速增產，自然形成油價上限，讓OPEC難以再透過集體減產或增產主導市場。

2014年OPEC曾試圖增產壓低油價以扼殺頁岩油，結果反而迫使美國業者提高效率、降低成本。如今美國頁岩油在每桶約50美元即可獲利，多數OPEC國家需要80至120美元才能平衡財政。阿聯本身開採成本低，長期不滿配額限制，退出OPEC更強化了競爭格局。

4、原油供應轉向過剩

短期內，由於伊朗戰爭導致荷莫茲海峽受阻，即使阿聯退出OPEC也難以增加出口，因此油價對消息反應有限。分析師普遍認為，在海峽封閉狀況下，未來一年內市場影響有限。

然而一旦海峽重開，情勢將迅速反轉。阿聯戰前日產約370萬桶，實際產能接近450萬桶，並計畫2027年前提升至500萬桶。退出後可不受配額限制自由增產，並加大投資陸上輸油管線，以避開荷莫茲海峽等運輸瓶頸，確保出口能力。為全球補充戰後庫存，有效抑制油價。市場可能從當前供應短缺轉為供過於求，甚至引發新一輪價格戰。

5、阿聯邁向戰略自主

阿聯退群不僅是能源決策，也反映外交與安全戰略轉變。伊朗戰爭期間，伊朗向阿聯發射超過2,800枚飛彈與無人機，但波灣國家未能形成一致對外立場，美國也未能完全提供安全保護，這使得阿聯質疑既有的同盟關係，進而決定不再受傳統多邊機制約束，走自己的路，此舉被部分學者稱為「獨立宣言」。

阿聯近年已在以色列、葉門與蘇丹內戰等議題上採取與沙國不同的立場，並深化與以色列關係。退出OPEC後，部分觀察人士推測阿聯可能進一步退出阿拉伯聯盟、海灣合作理事會等區域組織。中東權力格局可能因此重塑。

6、OPEC存續面臨考驗

阿聯退出具有示範效應。部分觀察點名委內瑞拉在政治變動下可能重新評估與OPEC關係；在OPEC+中，哈薩克等國也被描述為「一腳在營外」。

分析認為，這是對OPEC「史上最沉重的一擊」，引發該組織能否續存的疑問。商品數據公司Kpler資深分析師Homayoun Falakshahi表示：「這讓人懷疑OPEC是否還能存活。」若更多成員跟進，OPEC協調機制將進一步失效，最終可能在競爭壓力下自然瓦解。