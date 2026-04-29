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川普傳指示長期封鎖伊朗 布蘭特原油 8 連漲 美股漲勢受阻

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普選擇透過封鎖進出伊朗港口的航運，持續施壓伊朗經濟和石油出口。路透
川普選擇透過封鎖進出伊朗港口的航運，持續施壓伊朗經濟和石油出口。路透

美國總統川普據傳指示幕僚準備對伊朗實施長期封鎖，用意在切斷德黑蘭政權的財源，以迫使伊朗在核武議題上屈服。受此消息影響，國際油價周三早盤轉而上漲。

布蘭特原油周三開盤一度下跌，目前上漲0.2%至每桶 111.53 美元，連續八個交易日上漲。美股期指收斂漲幅，標普500期指小漲0.1%。

澳洲國民銀行雪梨策略師 Rodrigo Catril 說：「顯而易見，伊朗衝突陷入僵局，既不再有轟炸，衝突也未見解決，既沒有核武協議，荷姆茲海峽也沒有船隻通行。油價預計從現在起再獲支撐，而美股在內的風險資產過度樂觀的現象可能會面臨挑戰。」

華爾街日報引述官員報導，近日包括周一戰情室會議中，川普選擇透過封鎖進出伊朗港口的航運，持續施壓伊朗經濟和石油出口。他評估後認為，相較於維持封鎖，其他無論是恢復轟炸或是退出衝突的風險更高。

然而，持續封鎖也代表衝突會拖長，不僅推升了汽油價格、影響川普的民調支持度，更讓共和黨在期中選舉的前景蒙上陰影。

4 月7日停火協議結束大規模轟炸行動以來，川普屢次在劍拔弩張之際退縮，為外交斡旋留下空間。在此之前，他曾威脅要摧毀整個伊朗文明。但他仍希望加強對伊朗的控制權，以拆除伊朗所有的核武設施為核心訴求。華爾街日報報導，川普周一告訴幕僚，伊朗提出重啟荷莫茲海峽並將核武談判留到最後階段的三階段談判方案，證明德黑蘭並非誠心談判。

目前，川普對無限期封鎖感到滿意。他周二在 Truth Social 上發文說，這正將伊朗推向「崩潰狀態」。美國官員露 ，封鎖顯然正重創伊朗經濟，如今正為積壓無法售出的石油存放問題而苦惱，也迫使伊斯蘭政權有意願和華府溝通。

華爾街日報指出，川普的決定代表這場戰爭正邁入新階段，也凸顯川普總想追求快速且具宣傳價值勝利，但目前仍拿不出解決問題的萬靈丹。

美國 美股 川普

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