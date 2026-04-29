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伊朗儲油空間只能再撐22天 擬靠鐵路運油至中國

世界日報／ 編譯盧思綸／綜合報導
伊朗石油儲存容量只能再撐22天，必須減產。圖為伊朗哈格島。（路透）
伊朗石油儲存容量只能再撐22天，必須減產。圖為伊朗哈格島。（路透）

美國持續封鎖伊朗港口，使伊朗儲油空間快速縮減。航運追蹤機構Kpler分析師27日評估，伊朗未使用閒置儲油容量最多僅能再撐22天。德黑蘭已開始採取極端措施維持開採、避免減產，除了將原油暫存在海上油輪，更動用狀況不佳或停用的儲油槽，且考慮透過鐵路運油到中國。

美國持續封鎖伊朗港口，使伊朗原油難以出口，空油輪也無法進港裝載，導致國內儲油空間快速縮減。

彭博資訊引述Kpler報告指出，伊朗未使用的原油儲存容量只足以再撐12至22天，石油日產量可能被迫在5月中旬前減少150萬桶。

多艘船隻27日於荷莫茲海峽。（路透）
多艘船隻27日於荷莫茲海峽。（路透）

根據Kpler，儘管伊朗石油產量前景嚴峻，德黑蘭政權可能要三至四個月後才會感受海上封鎖造成的財務壓力。報告指出，伊朗原油運往主要買家中國通常需約兩個月，買方結算款項又需約兩個月，因此封鎖對伊朗收入的衝擊恐延後浮現。

Kpler表示，伊朗近期出貨量已降至每日約56萬7000桶，3月平均出口量約為每日185萬桶。Kpler目前也未發現有油輪成功規避美國封鎖；自封鎖生效以來，伊朗原油裝船量已暴跌約70%。

華爾街日報報導，為避免部分油田被迫停產，伊朗除了把原油暫存在海上油輪，也開始採取過去少見的應急手段，包括在南部石油重鎮阿瓦士（Ahvaz）與阿薩盧耶（Asaluyeh）使用貨櫃，以及狀況不佳、已停用的舊儲油槽存放原油。

伊朗石油出口商工會發言人侯賽尼（Hamid Hosseini）也表示，德黑蘭正嘗試改由鐵路把石油運往中國。不過，鐵路運輸成本較高、效率較低，獲利遠不如海運，因此多數石油出口商通常不會採用。

伊朗 石油

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