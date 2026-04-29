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希捷又噴漲了！AI儲存需求帶旺財測 上季營收成長44% 盤後狂飆18%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
硬碟製造商希捷科技（Seagate）公布本季財測強勁。彭博資訊
硬碟製造商希捷科技（Seagate）公布本季財測強勁。彭博資訊

硬碟製造商希捷科技（Seagate）公布本季財測強勁，且上季營收與獲利表現大幅優於華爾街預期，消息帶動希捷股價在周二（28日）盤後大漲超過18%。

希捷科技表示，預估本季營收33.5億至35.5億美元，這高於分析師平均預估的31.6億美元；預估經調整後每股盈餘4.8美元至5.2美元，也遠高於市場預期的3.96美元。

回顧上季財報，營收年比成長44%至31億美元，調整後每股盈餘4.10美元，高於去年同期的1.90美元，也優於華爾街普遍預期的3.51美元。

AI投資熱潮正使得硬碟供不應求，也讓希捷與競爭同業如威騰（Western Digital）的製造產能面臨挑戰。

希捷執行長莫斯利（Dave Mosley） 在財報聲明中表示：「我們相信，隨著AI應用推升資料生成並支撐持續的儲存需求，希捷正邁入一個結構性成長的新時代。」

希捷股價在周二盤後狂飆18.65%至每股687.00美元；AI帶動的儲存需求，已使得希捷近來成為大飆股，股價今年來截至收盤大漲約292%，過去一年來漲幅更達496%。

營收 華爾街

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