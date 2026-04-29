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通力電梯擬斥資340億美元收購 TK Elevator 將創歐洲最大私募轉讓紀錄

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
圖為TK Elevators北美事業的電梯測試中心。美聯社
圖為TK Elevators北美事業的電梯測試中心。美聯社

彭博引述知情人士報導，芬蘭商通力電梯（Kone Oyj）即將接近以現金加股票併購蒂升電梯（TK Elevator）。蒂升電梯目前由私募股權基金掌握，若順利成交，將成為歐洲規模最大的私募基金讓售案。

知情人士告訴彭博，Kone正和TK Elevator 的持有者安宏資本（Advent）和Cinven進入最後階段的磋商，最快可能於周三宣布達成協議。知情人士指出，這筆交易包含債務在內，對 TK Elevator 的估值約為 290 億歐元（約 340 億美元）。

正值併購基金面臨將資金返還給投資人的壓力之際，這樁交易將成為歐洲有紀錄以來，由私募股權基金持有的資產規模最大的出售案。

彭博新聞本月已報導，Kone在 TK Elevator 的併購談判上已有進展，而 TK Elevator 先前也一直在評估首次公開發行股票（IPO）。

知情人士透露，儘管交易敲定在即，但仍可能有所耽擱。

Kone多年來一直對 TK Elevator 展現濃厚興趣。該公司曾於 2020 年嘗試併購這事務，當時和 CVC 資本合夥公司（CVC Capital Partners Plc）聯手競標，但最終敗給安宏資本和Cinven。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）分析師指出，這筆交易將能讓Kone更深入獲利豐厚的美國維修市場，並透過擴大規模提升效率。Kone約有四分之一的營收來自美洲，約 40%來自歐洲。

彭博 歐洲 私募案

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