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恩智浦盤後暴漲16% 車用晶片谷底反彈 財測樂觀看旺2026動能

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
恩智浦半導體（NXP）提出樂觀的本季營收財測。路透
恩智浦半導體（NXP）提出樂觀的本季營收財測。路透

恩智浦半導體（NXP）提出樂觀的本季營收財測，顯示這家車用晶片大廠正從汽車產業長期景氣低迷與關稅的不確定性中復甦，消息激勵恩智浦股價在周二（28日）盤後飆漲接近16%。

恩智浦周二在聲明中表示，第2季營收將達33.5億至35.5億美元，這高於分析師平均預估的32.7億美元；本季經調整後毛利率將達57.5%至58.5%，而分析師預估為57.6%。

執行長索托梅爾（Rafael Sotomayor）在聲明中表示：「我們已建立的動能，預期將持續加速直到2026年底。」

恩智浦股價周二盤後飆漲15.93%至每股267.00美元。截至收盤，今年來漲幅為6.1%。

恩智浦這類類比晶片製造商正逐步走出長達兩年的需求低迷時期，因為客戶已大致消化在新冠疫情期間因晶片短缺而囤積的高庫存。恩智浦主要向汽車產業供應零組件，而該領域貢獻公司逾半營收。

回顧上季，恩智浦營收年增12%至31.8億美元，高於分析師平均預估的31.5億美元。

上周，類比晶片同業德儀（Texas Instruments）與意法半導體（STMicroelectronics）也公布優於預期的財報，受惠於全球AI競賽帶動資料中心支出激增。類比晶片可將現實世界的輸入轉換為電子訊號，廣泛應用於各類裝置。

摩根士丹利分析師摩爾在財報公布前的報告中指出：「近期類比晶片的表現顯示整體產業循環與汽車領域的動能正在改善。」Oppenheimer分析師夏佛則表示，恩智浦訂單正在回升，且積壓訂單持續增加。

營收 恩智浦

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