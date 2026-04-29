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英王訪美會科技領袖 黃仁勳：需活躍創投生態

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
輝達執行長黃仁勳。（記者李孟珊／攝影）
輝達執行長黃仁勳。（記者李孟珊／攝影）

英國國王查爾斯三世今天在訪美期間會見美國科技業領袖，討論新創企業在創業之初面臨的挑戰。輝達執行長黃仁勳則表示，目前最需要的是充滿活力的創投生態和新創文化。

路透社報導，出席會面的領袖包括亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、蘋果執行長庫克（Tim Cook）、輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）、超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）、Salesforce執行長班紐夫（Marc Benioff）及Alphabet總裁波拉特（Ruth Porat）。

查爾斯三世（King Charles III）提到由大學研究轉型的新創企業面臨的問題，以及這些企業籌資的困難。他對在場執行長們表示：「這些人在我看來，往往是最難起步的，他們會陷入這種可怕的『死亡之谷』。」

黃仁勳向查爾斯三世表示，人工智慧（AI）與量子機器人等領域極具發展潛力，「我們現在需要的是充滿活力的創投生態系和新創文化」。

查爾斯調侃道：「但你們全都是拼個死活的死對頭啊。」現場爆發一陣笑聲。

黃仁勳也幽默回擊：「還不至於要鬧出人命啦。」查爾斯接著反問：「哦？真的嗎？」再次引發全場大笑。

貝佐斯回憶1995年創立亞馬遜時，曾為了募集100萬美元（約新台幣3160萬元）四處碰壁，每次只能募得5萬美元（約新台幣158萬元），而且當時有40人拒絕了他。

查爾斯三世回應：「那40個人現在肯定懊悔不已。」引起哄堂大笑。查爾斯三世還將那些放棄投資亞馬遜的人，比作拒絕出版「哈利波特」（HarryPotter）的眾多出版商。

美國總統川普去年9月訪英期間曾宣布，微軟、輝達、Google及OpenAI等公司均已承諾，將於未來幾年在英國投資310億英鎊（約新台幣1兆3272億元），涵蓋AI、量子運算及民用核能等領域。

庫克 英國 蘋果 輝達 黃仁勳

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