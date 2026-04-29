微軟不再獨家代理後 亞馬遜也將銷售OpenAI技術

雲端服務巨人亞馬遜（Amazon）在人工智慧（AI）熱潮的前三年裡，看著追求OpenAI最新技術的客戶，將業務訂單轉向微軟（Microsoft），原因是微軟靠著搶先對OpenAI投資，掌握了OpenAI產品的獨家權利。

如今，就在微軟同意放棄代售OpenAI產品獨家權利的隔天，亞馬遜就表示，終於能將ChatGPT開發商OpenAI的AI模型提供給自家雲端客戶。微軟是亞馬遜最大雲端市場競爭對手。

亞馬遜雲端事業AWS執行長賈曼（Matt Garman）在彭博電視的訪談中說：「這是我們的客戶長期以來一直在要求的事。」他提及AWS從周二起就提供OpenAI部分最新模型的預覽，而最強大的GPT模型則會在「接下來幾周內」推出。

微軟由於早期即對OpenAI進行大規模投資，因此微軟在AI的大型語言模型（LLM）時代搶得先機，旗下雲端事業 Azure取得銷售OpenAI最強模型的獨家權利。

今年稍早，亞馬遜投資OpenAI 500億美元，這是亞馬遜歷來對單一企業的最大手筆投資；OpenAI同時表示，將額外投入1,000億美元提供AWS算力與晶片。

賈曼說：「我們當然預期這方面會有大量成長。」

亞馬遜和OpenAI已共同開發一個基於OpenAI模型的「Amazon Bedrock Managed Agents」工具，用於協助自主的AI代理了解文本並記住與用戶先前的互動。這個新工具周二（28日）在舊金山一場活動中發表，AWS同時也宣布將更積極拓展企業應用。

OpenAI營收長德雷塞爾（Denise Dresser）在發表會上指出，OpenAI的企業客戶「希望在他們熟悉的信任環境與基礎設施中，使用這些模型」。

亞馬遜現在與OpenAI的關係日益加深，這時傳出OpenAI的營收開拓速度不夠快，難以兌現向亞馬遜、微軟、甲骨文（Oracle）等基礎設施供應商所做出的承諾。

華爾街日報周一報導，OpenAI未達成多項內部定下的業績目標。OpenAI周二反駁，強調公司目前「火力全開高效運轉」。

賈曼也表示，目前AI服務的需求仍超過可供應的算力。他說：「我認為OpenAI團隊會很樂意在今年、明年以及之後，持續從我們這裡取得更多算力資源」，「無論是電力、晶片或是記憶體的投入，我們仍非常努力在全球持續擴充更多算力。」