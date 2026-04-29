快訊

115會考衝刺／數學A++「關鍵單元」要注意 非選題必寫 沒全對也有分

川普滿意度新低 路透民調：僅34%民眾表示支持

粿王「認諾」賠百萬投降！他指避免鹹濕對話曝光 判決內容可能會很乾淨

聽新聞
0:00 / 0:00

微軟不再獨家代理後 亞馬遜也將銷售OpenAI技術

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
亞馬遜（Amazon）雲端事業AWS與OpenAI的合作關係日益加深。 路透
亞馬遜（Amazon）雲端事業AWS與OpenAI的合作關係日益加深。 路透

雲端服務巨人亞馬遜（Amazon）在人工智慧（AI）熱潮的前三年裡，看著追求OpenAI最新技術的客戶，將業務訂單轉向微軟（Microsoft），原因是微軟靠著搶先對OpenAI投資，掌握了OpenAI產品的獨家權利。

如今，就在微軟同意放棄代售OpenAI產品獨家權利的隔天，亞馬遜就表示，終於能將ChatGPT開發商OpenAI的AI模型提供給自家雲端客戶。微軟是亞馬遜最大雲端市場競爭對手。

亞馬遜雲端事業AWS執行長賈曼（Matt Garman）在彭博電視的訪談中說：「這是我們的客戶長期以來一直在要求的事。」他提及AWS從周二起就提供OpenAI部分最新模型的預覽，而最強大的GPT模型則會在「接下來幾周內」推出。

微軟由於早期即對OpenAI進行大規模投資，因此微軟在AI的大型語言模型（LLM）時代搶得先機，旗下雲端事業 Azure取得銷售OpenAI最強模型的獨家權利。

今年稍早，亞馬遜投資OpenAI 500億美元，這是亞馬遜歷來對單一企業的最大手筆投資；OpenAI同時表示，將額外投入1,000億美元提供AWS算力與晶片。

賈曼說：「我們當然預期這方面會有大量成長。」

亞馬遜和OpenAI已共同開發一個基於OpenAI模型的「Amazon Bedrock Managed Agents」工具，用於協助自主的AI代理了解文本並記住與用戶先前的互動。這個新工具周二（28日）在舊金山一場活動中發表，AWS同時也宣布將更積極拓展企業應用。

OpenAI營收長德雷塞爾（Denise Dresser）在發表會上指出，OpenAI的企業客戶「希望在他們熟悉的信任環境與基礎設施中，使用這些模型」。

亞馬遜現在與OpenAI的關係日益加深，這時傳出OpenAI的營收開拓速度不夠快，難以兌現向亞馬遜、微軟、甲骨文（Oracle）等基礎設施供應商所做出的承諾。

華爾街日報周一報導，OpenAI未達成多項內部定下的業績目標。OpenAI周二反駁，強調公司目前「火力全開高效運轉」。

賈曼也表示，目前AI服務的需求仍超過可供應的算力。他說：「我認為OpenAI團隊會很樂意在今年、明年以及之後，持續從我們這裡取得更多算力資源」，「無論是電力、晶片或是記憶體的投入，我們仍非常努力在全球持續擴充更多算力。」

巨人 微軟 ChatGPT OpenAI 亞馬遜

延伸閱讀

OpenAI合作授權大修 微軟雲端不再獨占

Google 投資Anthropic 400億美元 Meta租下亞馬遜Graviton中央處理器

OpenAI隱憂浮現？ 美媒爆料：營收用戶雙未達標 奧特曼燒錢策略遭質疑

相關新聞

神操作！台積電在費半創新高之際出清安謀持股

台積電（2330）今天代子公司TSMC Partners Ltd.公告，已出清安謀（Arm）持股，套現2.31億美元。

馬斯克嗆奧特曼「偷走慈善機構不OK」！OpenAI審判登場

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）的法律戰，本周二在加州奧克蘭聯邦法院正式開庭。馬斯克出庭作證指控OpenAI背離創立初衷，將原本為公益設立的人

日銀利率不動 決策有「異見」…6月升息機率大增

日本銀行（央行）28日維持基準利率不變，但九人決策委員會中有三人提出異議，主張升息1碼，分歧的投票結果加上總裁植田和男暗示，若經濟成長放緩幅度適中近期將會升息，使6月升息的機率大增。日圓匯率在平盤附近

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

微軟不再獨家代理後 亞馬遜也將銷售OpenAI技術

雲端服務巨人亞馬遜（Amazon）在人工智慧（AI）熱潮的前三年裡，看著追求OpenAI最新技術的客戶，將業務訂單轉向微軟（Microsoft），原因是微軟靠著搶先對OpenAI投資，掌握了OpenA

美商務部突出手！下令晶片設備三巨頭禁供華虹 阻中國發展7奈米

兩位知情人士透露，美國商務部上周下令多家晶片設備公司暫停向中國第二大晶片製造商華虹半導體供貨。這是美方為遏制中國發展先進晶片而採取的最新行動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。