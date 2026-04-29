馬斯克嗆奧特曼「偷走慈善機構不OK」！OpenAI審判登場

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）的法律戰，本周二在加州奧克蘭聯邦法院正式開庭。馬斯克出庭作證指控OpenAI背離創立初衷，將原本為公益設立的人工智慧實驗室轉為營利企業，形同「竊取了一家慈善機構」。這場為期三周的審判，不僅關乎OpenAI高達數千億美元的商業未來，更可能為慈善機構與非營利轉型的法律界線立下重要判例。

馬斯克在庭上表示：「他們試圖讓這起訴訟顯得複雜，但我認為非常簡單：偷竊慈善機構是不對的。」他聲稱，自己在2015年與奧特曼、總裁布羅克曼（Greg Brockman）等人共同創立非營利性質的OpenAI，旨在開發造福全人類的安全AI技術。

然而，OpenAI其後成立營利子公司，並獲得微軟逾百億美元的投資，目前估值達約8,520億美元，馬斯克認為已偏離原始章程。他請求法院撤銷OpenAI的營利化轉型與組織調整，將奧特曼及布羅克曼從領導職位移除，並要求將相關收益返還非營利部門。

馬斯克的律師形容，OpenAI就像一間附設禮品店的非營利博物館，但博物館商店不能賣掉畢卡索的名畫並將利潤中飽私囊。馬斯克更警告，若法院允許此行為成立，將成為「掠奪美國所有慈善機構」的危險先例。

OpenAI的律師反駁，沒有任何紀錄顯示曾承諾永久維持非營利模式，並反指馬斯克當年也支持設立營利部門以籌資發展技術，但因自己未能掌控公司而心懷不滿，並於創立AI新創xAI後提告，動機在於打擊競爭對手。

辯方在庭上出示內部電郵，顯示馬斯克曾提議由自己持有OpenAI 55%的股權，甚至主張將其併入特斯拉作為「搖錢樹」。OpenAI強調，非營利基金會至今仍掌控著組織，且馬斯克早於2018年便離開，卻拖到2024年才提告，OpenAI主張已超過法定追溯時效。

案件另一焦點在於微軟角色。作為OpenAI最大投資者，微軟被指控協助其偏離公益使命。微軟律師則表示，微軟只提供資金與合作平台，從未試圖控制OpenAI，且相關投資反而共同支撐史上最大非營利AI研究之一。

本案預計審理約三周，期間將傳喚多位科技業重量級人士，包括微軟執行長納德拉（Satya Nadella）。若馬斯克勝訴，法院可能推翻OpenAI去年完成的營利重組，迫使奧特曼與布羅克曼離職，並影響其備受期待的IPO計畫；反之，若OpenAI勝訴，則可能影響未來非營利組織轉型的法律認定。