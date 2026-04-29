快訊

115會考衝刺／數學A++「關鍵單元」要注意 非選題必寫 沒全對也有分

川普滿意度新低 路透民調：僅34%民眾表示支持

粿王「認諾」賠百萬投降！他指避免鹹濕對話曝光 判決內容可能會很乾淨

聽新聞
0:00 / 0:00

馬斯克嗆奧特曼「偷走慈善機構不OK」！OpenAI審判登場

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
馬斯克28日抵達美國加州奧克蘭聯邦法院出庭作證。美聯社
馬斯克28日抵達美國加州奧克蘭聯邦法院出庭作證。美聯社

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）的法律戰，本周二在加州奧克蘭聯邦法院正式開庭。馬斯克出庭作證指控OpenAI背離創立初衷，將原本為公益設立的人工智慧實驗室轉為營利企業，形同「竊取了一家慈善機構」。這場為期三周的審判，不僅關乎OpenAI高達數千億美元的商業未來，更可能為慈善機構與非營利轉型的法律界線立下重要判例。

馬斯克在庭上表示：「他們試圖讓這起訴訟顯得複雜，但我認為非常簡單：偷竊慈善機構是不對的。」他聲稱，自己在2015年與奧特曼、總裁布羅克曼（Greg Brockman）等人共同創立非營利性質的OpenAI，旨在開發造福全人類的安全AI技術。

然而，OpenAI其後成立營利子公司，並獲得微軟逾百億美元的投資，目前估值達約8,520億美元，馬斯克認為已偏離原始章程。他請求法院撤銷OpenAI的營利化轉型與組織調整，將奧特曼及布羅克曼從領導職位移除，並要求將相關收益返還非營利部門。

馬斯克的律師形容，OpenAI就像一間附設禮品店的非營利博物館，但博物館商店不能賣掉畢卡索的名畫並將利潤中飽私囊。馬斯克更警告，若法院允許此行為成立，將成為「掠奪美國所有慈善機構」的危險先例。

OpenAI的律師反駁，沒有任何紀錄顯示曾承諾永久維持非營利模式，並反指馬斯克當年也支持設立營利部門以籌資發展技術，但因自己未能掌控公司而心懷不滿，並於創立AI新創xAI後提告，動機在於打擊競爭對手。

辯方在庭上出示內部電郵，顯示馬斯克曾提議由自己持有OpenAI 55%的股權，甚至主張將其併入特斯拉作為「搖錢樹」。OpenAI強調，非營利基金會至今仍掌控著組織，且馬斯克早於2018年便離開，卻拖到2024年才提告，OpenAI主張已超過法定追溯時效。

案件另一焦點在於微軟角色。作為OpenAI最大投資者，微軟被指控協助其偏離公益使命。微軟律師則表示，微軟只提供資金與合作平台，從未試圖控制OpenAI，且相關投資反而共同支撐史上最大非營利AI研究之一。

本案預計審理約三周，期間將傳喚多位科技業重量級人士，包括微軟執行長納德拉（Satya Nadella）。若馬斯克勝訴，法院可能推翻OpenAI去年完成的營利重組，迫使奧特曼與布羅克曼離職，並影響其備受期待的IPO計畫；反之，若OpenAI勝訴，則可能影響未來非營利組織轉型的法律認定。

奧特曼 OpenAI 馬斯克

延伸閱讀

昔日盟友變法庭宿敵 馬斯克指控OpenAI淪營利工具

OpenAI隱憂浮現？ 美媒爆料：營收用戶雙未達標 奧特曼燒錢策略遭質疑

OpenAI 百億美元算力採購恐生變 牽動廣達、緯創等後續訂單

OpenAI合作授權大修 微軟雲端不再獨占

相關新聞

神操作！台積電在費半創新高之際出清安謀持股

台積電（2330）今天代子公司TSMC Partners Ltd.公告，已出清安謀（Arm）持股，套現2.31億美元。

馬斯克嗆奧特曼「偷走慈善機構不OK」！OpenAI審判登場

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）的法律戰，本周二在加州奧克蘭聯邦法院正式開庭。馬斯克出庭作證指控OpenAI背離創立初衷，將原本為公益設立的人

日銀利率不動 決策有「異見」…6月升息機率大增

日本銀行（央行）28日維持基準利率不變，但九人決策委員會中有三人提出異議，主張升息1碼，分歧的投票結果加上總裁植田和男暗示，若經濟成長放緩幅度適中近期將會升息，使6月升息的機率大增。日圓匯率在平盤附近

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

微軟不再獨家代理後 亞馬遜也將銷售OpenAI技術

雲端服務巨人亞馬遜（Amazon）在人工智慧（AI）熱潮的前三年裡，看著追求OpenAI最新技術的客戶，將業務訂單轉向微軟（Microsoft），原因是微軟靠著搶先對OpenAI投資，掌握了OpenA

美商務部突出手！下令晶片設備三巨頭禁供華虹 阻中國發展7奈米

兩位知情人士透露，美國商務部上周下令多家晶片設備公司暫停向中國第二大晶片製造商華虹半導體供貨。這是美方為遏制中國發展先進晶片而採取的最新行動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。