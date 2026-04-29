美商務部突出手！下令晶片設備三巨頭禁供華虹 阻中國發展7奈米

兩位知情人士透露，美國商務部上周下令多家晶片設備公司暫停向中國第二大晶片製造商華虹半導體供貨。這是美方為遏制中國發展先進晶片而採取的最新行動。

根據路透引述知情人士說法報導，美國商務部已向至少幾家公司發出信函，通知它們已針對運往華虹兩座工廠的設備工具與其他材料實施新限制。美方官員認為，這兩座廠可能用於生產中國最先進的晶片。

知情人士補充說，科林研發（Lam Research）、應用材料（Applied Materials）與科磊（KLA）等美國主要晶片設備商，應該都已收到相關信函。這些公司在中國市場擁有可觀業務。

路透3月曾報導，華虹集團已開發出可用於生產AI晶片的先進製程技術，這是北京當局推動科技自主的一項里程碑。消息人士指出，華虹旗下晶圓代工企業華力微電子正準備在上海廠導入7奈米製程。目前，中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際（SMIC）是唯一能量產7奈米晶片的本土公司。

消息人士表示，美國商務部信函的目標之一，也在防止相關設備出貨至華力微電子。

報導指出，美國商務部此次鎖定的華虹兩座廠包括6號晶圓廠（華力微電子官網顯示其採用28/22奈米技術，位於上海），以及8a廠，但這座廠未出現在公司網站上，據稱仍在建設中。

美國晶片設備類股股價周二（28日）收盤重挫，科林研發下跌3.1%，科磊下跌4.7%，應材下跌5.8%。

近年來，美國商務部以國安為由，限制美企向中國先進晶片製造廠出口設備，以維護美國在AI與其他先進晶片領域的技術領先地位。

最新這批信函延續這一政策，但在美國總統川普預定5月赴北京與中國國家主席習近平會晤之前，此舉可能會加劇美中緊張關係。

其中一名消息人士說，美國晶片設備商及其他供應商可能因此損失數十億美元銷售額，尤其是他們的供應對象是正在興建或升級以生產更先進晶片的工廠時。這些限制可能拖慢中國本土晶片製造進程，不過華虹仍可能改用其他外國或中國廠商的設備。

美國商務部發言人拒絕置評。華虹、科林、應材和科磊都未立即回應置評請求。

其他消息人士說，已被列入美國貿易黑名單的中國科技巨頭華為正與華虹合作，並計劃將部分AI晶片生產由中芯國際轉移至華虹。路透上月報導，在華為支持的SiCarrier協助下，華力微電子已於去年開始在Fab 6進行7奈米晶片研發，並計劃到2026年底達到每月數千片7奈米晶圓的初期產能。

華為未立即回應置評請求。中芯國際也未回應。