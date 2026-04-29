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神操作！台積電在費半創新高之際出清安謀持股
台積電（2330）今天代子公司TSMC Partners Ltd.公告，已出清安謀（Arm）持股，套現2.31億美元。
台積電公告，已於 4 月 28 日至 29 日間處分 1,110,784 股，每單位平均價格為 207.65 美元，交易總金額約 2.31 億美元（約新台幣 75 億元）。
安謀周一、周二（28日）分別大跌8.1%和8%，收在198.65美元。安謀上周五收盤創新高234.8美元。
根據公告，台積電這筆投資淨賺1.74 億美元，這次交易後，TSMC Partners 對安謀持股已降為零。
安謀2023年9月首次公開發行股票（IPO），台積電以IPO定價每股51美元斥資1億美元入股，取得逾196萬股。2024年，台積電處分85萬股，仍保有約111萬股。
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