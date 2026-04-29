美國資料中心電力設備支出將迎25倍爆發 2030年估計達650億美元

根據顧問公司Wood Mackenzie在28日公布的報告，美國在資料中心發電設備上的支出，到2030年可能達到650億美元，較去年的26億美元大幅成長，而且會是整體發電設備市場中占比最大的產業。

美國資料中心容量到2030年可能達到110百萬瓩（GW），而全美在發電廠設備上的總支出則可能攀升至2,150億美元。

這種驚人的成長反映出美國正在大規模建置運算系統。在美國，AI系統建置競賽已被川普政府視為國家安全議題。資料中心在2020年僅占電力設備市場不到2%，但這些耗能巨大的設施，直到2030年將推動整體電力負載成長的68%。

報告指出：「計畫中的開發規模凸顯出其急迫性。即使考量部分專案可能流失，但已連接電網的資料中心容量在未來四年內仍預期接近成長至四倍。」

然而，能源需求的激增也正在推高發電設備的成本並拉長交貨期，進而阻礙發展。報告顯示，目前有約600 GW的資料中心規劃案仍在爭取電力供應，相較下，只有183 GW的資料中心容量已獲得公用事業公司簽署建設或供電協議。