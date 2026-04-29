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推廣告版搶客？OpenAI：恐數千萬人降級至便宜方案 營收轉靠廣告

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
OpenAI預測廣告版訂閱方案雖然吸客卻可能引發降級潮，長期營收轉由廣告主導。路透
OpenAI預測廣告版訂閱方案雖然吸客卻可能引發降級潮，長期營收轉由廣告主導。路透

美國媒體The Information報導，OpenAI內部預測，未來推出更便宜、包含廣告的訂閱方案後，雖然能吸引新用戶加入，但也會導致數千萬付費訂戶降級到較便宜方案。

OpenAI預計，今年整體消費者訂閱用戶數能成長一倍以上，達到1.22億，到2030年將增至3.06億。

不過，旗艦月費方案ChapGPT Plus的用戶數，預計今年將大減80%，剩下約900萬。

至於高階的Pro方案，用戶數預計會翻倍，但占比仍不到總用戶數的1%。

OpenAI預估，到2030年，廣告收入將成為該公司最大單一收入來源，貢獻金額約1,020億美元，占總營收的約36%。

美國 營收 廣告 OpenAI

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