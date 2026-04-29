台積電ADR大跌3.1% 受AI泡沫疑慮拖累 較台北交易溢價縮至12%

日本銀行（央行）28日維持基準利率不變，但九人決策委員會中有三人提出異議，主張升息1碼，分歧的投票結果加上總裁植田和男暗示，若經濟成長放緩幅度適中近期將會升息，使6月升息的機率大增。日圓匯率在平盤附近

2026-04-29 00:10