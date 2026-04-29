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台積電ADR大跌3.1% 受AI泡沫疑慮拖累 較台北交易溢價縮至12%
台積電ADR周二大跌3.1%，收在392.34美元，較台北交易溢價11.7%。
美股周二全面收低，市場對人工智慧（AI）的焦慮再度席捲華爾街。受華爾街日報報導指出AI 指標企業 OpenAI未能達成營收和用戶成長目標影響，投資人對於科技巨人投入數千億美元能否換取對等回報深表懷疑，導致甲骨文及晶片股聞聲下跌。
道瓊工業指數下跌 25.86 點，跌幅 0.05%，收 49,141.93 點。標普 500 指數自歷史新高下跌 35.11 點，跌幅 0.5%，收 7,138.80 點。那斯達克綜合指數下跌 223.30 點，跌幅 0.9%，收 24,663.80 點。
費城半導體指數重挫 3.6%。美光跌3.9%，超微（AMD）跌3.4%，輝達（NVIDIA）跌1.6%，英特爾（Intel）跌0.6%。
台灣加權股價指數周二下跌2.2%，收在39,521.73點。台積電（2330）跌2.2%收在2,215元。
個股 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
台積電 TSM US 2,473.86 -3.12% 2,215.00 11.69%
日月光 ASX US 474.17 -2.50% 495.50 -4.31%
聯電 UMC US 73.52 -0.26% 75.10 -2.10%
中華電 CHT US 137.36 -0.07% 137.00 0.27%
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