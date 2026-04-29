路透：美國命設備商暫停出貨中企華虹半導體

路透社引述2名知情人士報導，美國商務部近日下令數家晶片設備公司對中國第二大晶片製造商華虹半導體暫停部分設備出貨，這是美方減緩中國先進晶片發展的最新行動。

知情人士透露，美國商務部上週致函至少數家企業，政府對出貨至華虹廠區的設備與其他原物料實施新限制，美方官員認為華虹這些廠區可能製造出最先進的中國晶片。

知情人士補充說，美國頂尖晶片設備商科林研發（Lam Research）、應用材料（Applied Materials）及科磊（KLA）據信都已收到商務部來函，他們在供應中國客戶方面擁有重要業務。

路透社3月披露，上海華虹集團已研發出可生產人工智慧（AI）晶片的先進製程技術，這是北京力拚科技自主的重要里程碑。該集團旗下晶圓代工廠上海華力微電子正準備生產7奈米製程晶片。

中國最大晶圓代工廠中芯國際（SMIC）是目前唯一能夠生產7奈米晶片的中企。中芯國際暫未回覆置評請求。

知情人士還說，美國商務部寄出的通知信也有意防止設備流向華力微電子。路透社披露這項消息後，科磊、科林研發及應用材料美股收盤下挫4%至6%不等，華虹半導體今天收跌3.5%。

商務部過去幾年為維護美國在AI及其他先進晶片的技術領先地位，以國安為由持續限制美企供應設備給中國先進晶片廠。此次通知信延續既有政策，但可能在美國總統川普（Donald Trump）預計5月訪中會晤中國國家主席習近平前，加劇美中緊張情勢。

其中一名知情人士說，商務部此舉恐使晶片設備業者和其他供應商損失數十億美元銷售額，尤其是供貨給興建中廠房或更新設備以生產更先進製程廠區的業者。

美國商務部發言人對此婉拒置評；科林研發、應用材料、科磊以及華虹半導體均暫未回覆路透社置評。

商務部這類通知稱為「知情函」（is-informedletter），能使美國政府繞過冗長立法程序，迅速對特定公司實施新的許可規範。川普政府任內頻繁使用這類信函，但信中所載限制內容最後未必都會入法。