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昔日盟友變法庭宿敵 馬斯克指控OpenAI淪營利工具

中央社／ 奧克蘭28日綜合外電報導

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克與OpenAI執行長阿特曼今天在加州聯邦法院對簿公堂，這場備受矚目的審判可能對AI產業產生深遠影響，並可能迫使OpenAI大幅重整其商業模式。

法新社報導，這場在舊金山灣區對岸展開的法律交鋒，被廣泛視為一場自尊心之戰。世界首富馬斯克（Elon Musk）此次槓上的，正是他早年曾鼎力支持，但如今在AI熱潮中已將他甩在後頭的OpenAI。

本案核心在於馬斯克的指控，他認為阿特曼（SamAltman）推動OpenAI成為產業巨頭，試圖挑戰Google蘋果（Apple）和微軟（Microsoft）等大科技公司的利潤地位，而此舉已背離其非營利初衷。

馬斯克在訴訟中主張，他遭到誤導，誤以為OpenAI的宗旨是以利他為導向。

馬斯克的律師莫洛（Steven Molo）在OpenAI與微軟律師發言前，率先向法院陳述時表示：「我們今天之所以站在這裡，是因為本案被告竊取一家慈善機構。」

莫洛主張，OpenAI「已不再以全人類福祉為目標運作」，而是成為一家「以OpenAI及其最大投資者微軟的利益而經營的營利企業」。

這段恩怨可追溯至2015年，當時阿特曼說服馬斯克共同創立OpenAI，並承諾這將是一家非營利實驗室，其技術將「屬於全世界」。

馬斯克當時投資至少3800萬美元，但雙方在2018年正式分道揚鑣，隔年OpenAI基金會成立其商業子公司。

微軟隨後展開投資，並將承諾注資的金額增加至130億美元，目前該持股估值約達1350億美元。

蘋果 微軟 Google

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