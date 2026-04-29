布蘭特油價 站回110美元

國際油價續漲，布蘭特28日站回每桶110美元之上，因美伊談判仍陷僵局，外媒報導川普不滿意伊朗的新提案，認為德黑蘭當局不願接受美國的關鍵要求，包括停止核濃縮並承諾永不發展核武。川普28日發文宣稱，伊朗通知美國他們處於崩潰狀態，希望美方儘快開啟荷莫茲海峽。

根據彭博資訊報價，布蘭特原油期貨28日盤中上漲2.5%至每桶111.25美元，本周累計漲幅近6%。西德州中級原油期貨則上漲3.3%，報每桶99.6美元。

荷蘭合作銀行（Rabobank）能源策略師施密特說：「最新提出的伊朗方案似乎難以取得突破，美國接受的可能性極低。油市必須面對現實：封鎖僵局難有迅速解決辦法。」

美國國務卿魯比歐表示，伊朗似乎仍希望保留對荷莫茲海峽的控制權，這對美國來說是不可接受的。他在27日播出的福斯新聞採訪中表達了此一觀點。

紐時報導則說，伊朗重開海峽方案在美國政府內部引發激辯，焦點在於美伊誰握有更多談判籌碼、誰更能承受關閉荷莫茲海峽帶來的經濟壓力。美國官員說，川普政府內部正在討論美方是否仍握有足夠經濟籌碼，以及還需要採取哪些進一步軍事行動才能迫使伊朗讓步。

部分官員認為，若再持續封鎖二個月，將重創伊朗能源產業，迫使伊朗為避免油井停產受損與高額維修成本而妥協。但也有人質疑，伊朗立場已更趨強硬，持續封鎖反而會鞏固伊朗軍方權力，目前最好的做法是先達成開放海峽協議。

美國官員還認為，伊朗談判代表尚未獲得領導層授權在核問題讓步，使得妥協與和平協議難以推進。美國政府評估認為，在這個背景下，若不恢復軍事行動，幾乎沒有理由認為伊朗立場會轉變。

目前荷莫茲仍處於實質運輸受阻的情況。但船舶追蹤數據顯示，一艘由阿聯ADNOC管理的液化天然氣（LNG） 運輸船，已穿越荷莫茲海峽並接近印度。若經證實，這將是自伊朗戰爭爆發以來，首艘成功穿越荷莫茲海峽的LNG船。

另據知情人士透露，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）因其主要出口設施在2月底受損，導致供應中斷，下個月將繼續暫停液化石油氣（LPG）的裝運。