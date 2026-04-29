投資機構押注亞股強勢

隨著市場對亞洲在AI榮景中扮演核心角色的信心升溫，投資人正回到戰前操作邏輯，押注亞洲股市表現將優於美股。

富達國際、野村國際財富管理，以及摩根大通策略師均重申看多亞洲股市，理由包括AI帶動的樂觀情緒、相對更具吸引力的估值，以及更強的獲利成長潛力。

亞股在伊朗戰事初期一度落後美股，隨後出現強勁反彈。MSCI亞太指數本月來大漲14%，優於標普500指數的9.9%。亞洲科技重鎮展現韌性，顯示AI資本支出循環正逐步與整體景氣脫鉤，資金轉向具備明確獲利能見度的產業。

市場對亞洲持續領先的信心，也來自成長預期差距擴大。彭博數據顯示，分析師預估南韓KOSPI指數與台灣加權指數未來12個月每股盈餘將分別成長212%與58%，遠高於標普500指數的24%。

即便亞股已明顯上漲，整體估值仍偏低，預估本益比約14倍，低於美股的21倍。資金面也有支撐。4月流入亞洲新興市場（不含中國）股市的外資約130億美元，朝兩年多來最大單月流入規模邁進。企業財報進一步鞏固這樣的觀點。受AI需求帶動，SK海力士、台積電（2330）和三星電子等半導體巨頭均繳出強勁成績。

法國巴黎銀行預期，科技股動能將延續至2026年底，在獲利預測出現明顯放緩前，東北亞股市仍將維持相對強勢。