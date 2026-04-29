日銀利率不動 決策有「異見」…6月升息機率大增

日本銀行（央行）28日維持基準利率不變，但九人決策委員會中有三人提出異議，主張升息1碼，分歧的投票結果加上總裁植田和男暗示，若經濟成長放緩幅度適中近期將會升息，使6月升息的機率大增。日圓匯率在平盤附近波動，為1美元兌159.57日圓。

日銀在結束兩天會議後，一如市場預期宣布基準利率維持在0.75%不變。根據彭博資訊先前訪調的51位經濟學家，80%預測此次會議將按兵不動，以反映伊朗戰爭的不確定性，及其引發的能源價格飆升使經濟前景蒙上陰影，致使央行暫且採觀望態度。

然而，在這次投票中有三位委員持反對意見，6比3的投票結果，是植田和男擔任日銀總裁以來的最大分歧，凸顯日銀採行緊縮政策的壓力日漸增大。投票反對利率不變的委員是：中川順子、高田創、田村直樹，他們主張應升息1碼，將利率調升至1%。

新加坡銀行Lombard Odier策略師李浩敏（Homin Lee，音譯）表示，這種分歧「強化了6月升息的展望」。

植田和男在會後記者會表示，央行決定暫時維持利率不變，以便有更多時間評估伊朗衝突的影響，並仔細觀察目前仍被視為由供應衝擊引發的暫時性通膨。但他強調，只要伊朗戰爭造成的經濟放緩幅度適中，央行隨時準備升息，以防止能源衝擊引發更廣泛的通膨。他並表示：「如果通膨風險成為現實或顯著升高，我們可能會調高利率，前提是下行經濟風險或經濟急劇惡化的風險受到限制。」

根據隔夜交換市場定價，交易人士認為日銀在6月16日會議升息的機率為74%。彭博的調查也顯示，有57%的觀察家預測日銀屆時將採取行動。

日銀在同日發布季度展望報告，將本會計年度的核心通膨率預估值上調至2.8%，高於市場預期，同時將今年經濟成長率預估值從1%下修至0.5%。日銀強調，有必要密切關注中東局勢與油價發展。

在未爆發伊朗戰爭之前，市場原本預期日銀本次會議幾乎確定會升息，但美伊衝突在2月底爆發並持續至今，打亂了原先的預期。許多經濟學家已轉而預測日銀將延至6月才會升息。