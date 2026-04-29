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韓股市值飆升 緊追台股 超越英國躍居全球第八

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
南韓股市在AI類股帶動下，今年市值已飆升超過45%，成為全球第八大股票市場。（歐新社）
南韓股市在AI類股帶動下，今年市值已飆升超過45%，成為全球第八大股票市場。（歐新社）

南韓股市在人工智慧（AI）類股帶動下，今年市值已飆升超過45%， 達到4.04兆美元，超越英國，成為全球第八大股票市場，緊追在第七名的台股之後。

彭博資訊彙編的資料顯示，今年南韓上市公司的總市值已飆升超過45%，達到4.04兆美元；而英國股市市值只上升約3%，至3.99兆美元。不過是短短一年多前，2024年底的英國股市規模還是南韓的兩倍左右。

南韓股市市值飆升，凸顯出全球資金正轉向AI相關的企業，這也帶動了南韓兩大上市公司，三星電子、SK海力士的股價上漲。這兩家記憶體大廠目前合計占韓股大盤KOSPI總市值的40%以上。

除了AI題材，南韓總統李在明推動公司治理改革與親市場政策，亦有助南韓股市上市公司提升股價。

摩根資產管理新興市場及亞太股票投資策略專家陳智灝說：「韓國與台灣的迅速崛起，反映出全球股市正在進行結構性的再平衡，驅動力來自於他們在AI硬體領域的領導地位，而非戰術性的資產配置。」「做為AI供應鏈的支柱，這些經濟體在高階晶圓代工與記憶體領域擁有『超級周期』優勢，正吸引持續性的、結構性的資金流入。」

目前，華爾街策略師依然看好南韓股市，理由是AI需求帶動獲利上修，同時估值也甚具吸引力。高盛集團現已將KOSPI指數目標值調高至8,000點，相較於28日收盤的6,641.02點，仍有20%的上漲空間。

南韓股市的漲勢類似於台股，後者市值在本月稍早也超越英國，成為全球第七大股市。台股市值現在約為4.48兆美元，步步逼近加拿大股市。

今年英國股市的富時100指數的漲幅，與MSCI全球指數相差不大，但遠落後於AI熱潮受惠的市場大幅漲勢。英股做為歐洲最大的股票市場，仍以金融、民生消費以及能源、礦業等傳統產業為主。

儘管亞洲晶片強國的股市市值大幅攀升，但這些國家的經濟規模仍遠小於主要歐洲國家。

三星電子 英國 韓國

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