快訊

MLB／鄧愷威首局挨長打失2分 太空人0：2落後

油市震撼…阿聯擬下月退出OPEC 逐步增產石油

聽新聞
0:00 / 0:00

調降能源稅國家 數量翻倍

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

最新數據顯示，儘管國際貨幣基金（IMF）呼籲各國維持財政紀律，過去一個月因應伊朗戰爭而調降能源稅的國家數量已翻倍，使不分對象的能源補貼大幅增加。

英國金融時報（FT）分析國際能源署（IEA）政策追蹤資料指出，在因油氣價格飆升而降低能源稅的39個經濟體中，歐洲國家就占了19個。另外，根據布魯塞爾智庫布魯蓋爾（Bruegel）28日公布的分析，歐洲各國政府迄今已承諾近95億歐元的財政措施，其中逾八成未設定明確目標族群或附帶條件，例如全面調降能源消費稅或增值稅（VAT）。

德國已承諾投入16億歐元調降燃料稅，西班牙則編列35億歐元，用於降低能源增值稅。另據IEA，截至4月21日，在已調降稅負的歐洲國家中，有五個也同步對燃料價格或零售商利潤率設置上限。

相關數據反映來自歐盟與IMF的警告，即在公共財政「吃緊」之際，政府應透過「具針對性且暫時性的」措施，在提供必要支持的同時，維持財政紀律。

布魯蓋爾研究分析師柯莉奧斯凱特表示，價格上限與減稅措施會加劇短缺，且往往無法幫助最需要支援的族群。智庫Europa的分析師安伯格指出，「一個國家調降燃料稅不會影響全球價格，但當所有國家這麼做，不僅降低效用，也會增加美、俄、伊朗等石油出口國的價格利益」。

歐盟 德國 歐洲

相關新聞

布蘭特油價 站回110美元

國際油價續漲，布蘭特28日站回每桶110美元之上，因美伊談判仍陷僵局，外媒報導川普不滿意伊朗的新提案，認為德黑蘭當局不願接受美國的關鍵要求，包括停止核濃縮並承諾永不發展核武。川普28日發文宣稱，伊朗通

日銀利率不動 決策有「異見」…6月升息機率大增

日本銀行（央行）28日維持基準利率不變，但九人決策委員會中有三人提出異議，主張升息1碼，分歧的投票結果加上總裁植田和男暗示，若經濟成長放緩幅度適中近期將會升息，使6月升息的機率大增。日圓匯率在平盤附近

澳洲喊課2.25%新聞稅 劍指Meta、TikTok等科技巨擘

澳洲政府表示，要是Meta、Google、TikTok在自家平台轉載新聞，卻未付費給澳洲媒體，考慮對這些科技巨擘課徵2.25%「新聞稅」。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

美國資料中心電力設備支出將迎25倍爆發 2030年估計達650億美元

根據顧問公司Wood Mackenzie在28日公布的報告，美國在資料中心發電設備上的支出，到2030年可能達到650億美元，較去年的26億美元大幅成長，而且會是整體發電設備市場中占比最大的產業。

推廣告版搶客？OpenAI：恐數千萬人降級至便宜方案 營收轉靠廣告

美國媒體The Information報導，OpenAI內部預測，未來推出更便宜、包含廣告的訂閱方案後，雖然能吸引新用戶加入，但也會導致數千萬付費訂戶降級到較便宜方案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。