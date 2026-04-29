調降能源稅國家 數量翻倍

最新數據顯示，儘管國際貨幣基金（IMF）呼籲各國維持財政紀律，過去一個月因應伊朗戰爭而調降能源稅的國家數量已翻倍，使不分對象的能源補貼大幅增加。

英國金融時報（FT）分析國際能源署（IEA）政策追蹤資料指出，在因油氣價格飆升而降低能源稅的39個經濟體中，歐洲國家就占了19個。另外，根據布魯塞爾智庫布魯蓋爾（Bruegel）28日公布的分析，歐洲各國政府迄今已承諾近95億歐元的財政措施，其中逾八成未設定明確目標族群或附帶條件，例如全面調降能源消費稅或增值稅（VAT）。

德國已承諾投入16億歐元調降燃料稅，西班牙則編列35億歐元，用於降低能源增值稅。另據IEA，截至4月21日，在已調降稅負的歐洲國家中，有五個也同步對燃料價格或零售商利潤率設置上限。

相關數據反映來自歐盟與IMF的警告，即在公共財政「吃緊」之際，政府應透過「具針對性且暫時性的」措施，在提供必要支持的同時，維持財政紀律。

布魯蓋爾研究分析師柯莉奧斯凱特表示，價格上限與減稅措施會加劇短缺，且往往無法幫助最需要支援的族群。智庫Europa的分析師安伯格指出，「一個國家調降燃料稅不會影響全球價格，但當所有國家這麼做，不僅降低效用，也會增加美、俄、伊朗等石油出口國的價格利益」。