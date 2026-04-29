加拿大設主權財富基金

加拿大總理卡尼27日宣布，加國將設立首檔主權財富基金，初始規模250億加幣（約184億美元），用於推動國內大型基礎建設計畫，並降低加拿大經濟對美國市場的長期依賴。

該基金名為「加拿大自強基金」（Canada Strong Fund），仿效挪威等主要能源出口國設立的主權財富基金，由專業團隊管理、以類似私人企業方式運作，專注投資於加國基礎設施與國家建設項目，包括港口、輸油管線、核電設施與高速鐵路等項目。

相較於規模2兆美元的挪威主權財富基金，加拿大新基金的初始規模相對較小。關鍵差異在於，挪威將所有政府石油收入注入基金，而加拿大的地下自然資源歸各省所有，由省政府收取油田權利金，能源收益並不集中於聯邦政府。

市場關注這支新基金是否會排擠民間資本。Servus信用合作社經濟學家期望，基金發揮槓桿私人資本的功能，而非取代。前總理杜魯多顧問梅雷迪斯認為，政府設立專用資金有助於推進高風險項目，過去類似投資報酬表現不差。

卡尼強調，面對美國發動關稅貿易戰，加拿大別無選擇，必須大舉投資，擴大對非美市場的出口。卡尼政府此前已於2024年11月設定目標，計劃在五年內吸引5,000億加幣的私人投資，並加速重大建設審批，以拓展對非美市場的出口能力。