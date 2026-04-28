OpenAI風波 輝達親兒子也被拖累 忙澄清：合作夥伴不只一個

OpenAI遭媒體爆料，新用戶數與營收目標數月來均未能達標，該公司合作夥伴之一、有「輝達親兒子」之稱CoreWeave股價聞訊下跌，急忙對外宣稱，「OpenAI是個了不起的夥伴，但不是我們唯一的夥伴」。

一名CoreWeave發言人在聲明中表示，「公司客戶相當多元，且不斷增加」，業務受到Meta、Anthropic、微軟、Google、IBM、Perplexity AI，以及量化交易商Jane Street等各種企業的支持。

CoreWeave也強調，「隨著更多企業打造並部署AI，算力需求持續增加，AI生態系各領域不斷出現供不應求的現象」。

稍早之前，美國財經媒體引述知情人士說法指出，OpenAI今年來已有數個月銷售未能達標，且截至去年底，ChatGPT也未能達到每周活躍用戶10億人的目標。

OpenAI財務長佛萊爾（Sarah Friar）在與其他高管談話中表達憂慮，擔心若公司無法迅速提升營收，恐怕無法負擔未來的運算合約費用。據知情人士，她近期也表達對OpenAI今年底上市計畫的保留態度。

知情人士表示，OpenAI董事會近幾個月也加強審視該公司的資料中心交易，並質疑執行長奧特曼在業務放緩之際仍試圖取得更多運算資源的做法。