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川普促風電商轉投資油氣 支付8.8億美元補償
川普政府27日宣布，將向兩家離岸風電開發商支付合計8.8億美元補償，換取其放棄聯邦水域租賃權，也就是中止沿岸風場開發計畫，讓這些公司轉而投資石油、天然氣與液化天然氣等化石燃料計畫。分析指出，這些安排實質上是以納稅錢補償企業退出再生能源開發，並引導資金流向傳統能源。
這兩家公司分別為Bluepoint Wind與Golden State Wind。前者原定在紐約與紐澤西外海開發風電場，後者則計劃於加州莫羅灣（Morro Bay）外海推動浮動式風電，兩案皆處於開發初期。
Bluepoint Wind由資產管理巨擘貝萊德（BlackRock）旗下Global Infrastructure Partners，與歐洲乾淨能源企業合資組成；Golden State Wind則是Ocean Winds與Reventus Power持股各半的合資公司。
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