英特爾發債 超額認購7.7倍

晶片大廠英特爾（Intel）近年因獲利下滑，信用評等遭調降，但債市投資人釋出看好該公司的訊號。

知情人士指出，英特爾為買回愛爾蘭Fab 34晶圓廠49%股權所發行的65億美元公司債，獲超額認購7.7倍，顯示需求強勁。

英特爾正試圖重奪技術領先地位，過去數年其PC晶片市占流失，信評已由A級下滑至BBB級，僅高出垃圾級數個等級。

2025年，美國政府在白宮主導下入股英特爾。上周，該公司發布優於市場預期的營收展望，市場對其受惠人工智慧（AI）投資熱潮的前景轉趨樂觀，激勵該公司股價創下歷史新高。