Google 員工拒 AI 涉軍事應用 要求執行長回絕與美國防部簽約

Google傳出已與美國國防部簽約，允許國防部的機密作業，使用該公司人工智慧（AI）模型。但超過580名員工聯名發信，要求執行長皮伽加以拒絕。

科技網站Information消息指出，這份合約允許五角大廈，在「合法政府用途上」使用Google AI。此前OpenAI、馬斯克的xAI都與國防部簽訂了類似合約。

發起活動的Google員工說，反對信取得了580多人的簽名。信中寫道，「想看到AI造福人類，而非殘暴或造成極度傷害的用途。這涵蓋致命的自動化武器及大眾監視」，「身為AI研究者，我們深知這些系統能集中權力，也明白AI會犯錯」。拒絕機密工作，是保障Google不致牽連其中的唯一方法。

AI新創企業Anthropic阻止AI模型用於致命的自動武器、或監視國內民眾，引發國防部不滿，尋求將Anthropic逐出國防供應鏈，並四處尋找新的AI合作夥伴。

Google員工的抗議，顯示矽谷人員試圖縮限在機密國安情境下使用AI、以減少相關風險。五角大廈欲斥資數十億美元，擴大AI的軍事使用、並開發自動化武器。

這封信是由Google DeepMind部門的員工協調下發出，簽署的員工中有五分之二在AI部門工作，雲端部門員工所占的比率也相近，其餘則遍及字母公司各部門。其中有18名以上的資深員工，包括主要設計者、主任及副總裁。