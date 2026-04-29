澳洲喊課2.25%新聞稅 劍指Meta、TikTok等科技巨擘

澳洲政府表示，要是Meta、Google、TikTok在自家平台轉載新聞，卻未付費給澳洲媒體，考慮對這些科技巨擘課徵2.25%「新聞稅」。

澳洲政府提出「新聞議價鼓勵機制」（News Bargaining Incentive）草案，這三家科技巨擘若未與當地媒體協商出付費協議，將對這些公司的澳洲營收開徵2.25%稅款，稅收將直接撥給本土新聞機構。

澳洲通訊部長威勒絲在記者會上表示：「愈來愈多人直接從臉書、TikTok、Google取得新聞，我們相信唯一公平的做法是，大型數位平台應對辛勤工作的新聞業做出貢獻。這些新聞豐富了平台的推播內容，帶來營收。」

她強調：「平台應該與新聞機構達成協議。若決定不談，將支付更多錢。」威勒絲解釋，倘若數位平台未與新聞機構達成付費協議，2.25%的稅金先交給政府，政府再依記者雇用人數，發放資金給新聞機構。

美國總統川普一向反對外國政府向美國科技公司課徵數位服務稅，揚言對推動這類政策的國家徵收關稅。

澳洲總理艾班尼斯在同一場記者會上說：「我們是主權國家，我的政府將依澳洲的國家利益，做出決策」，「投資於新聞業，攸關民主制度的健全，這件事相當重要，會決定澳洲社會的運作方式。」

擬議法案規定，「新聞稅」將從7月1日起的新財政年度開始徵收，新稅適用於當地營收超過1.8億美元的公司，企業若付費給本地新聞機構，可減少繳納稅款。