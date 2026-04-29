快訊

MLB／鄧愷威首局挨長打失2分 太空人0：2落後

油市震撼…阿聯擬下月退出OPEC 逐步增產石油

聽新聞
0:00 / 0:00

澳洲喊課2.25%新聞稅 劍指Meta、TikTok等科技巨擘

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
澳洲政府表示，要是Meta、TikTok在自家平台轉載新聞，卻未付費給澳洲媒體，考慮對這些科技巨擘課徵2.25%「新聞稅」。（美聯社）
澳洲政府表示，要是Meta、TikTok在自家平台轉載新聞，卻未付費給澳洲媒體，考慮對這些科技巨擘課徵2.25%「新聞稅」。（美聯社）

澳洲政府表示，要是Meta、GoogleTikTok在自家平台轉載新聞，卻未付費給澳洲媒體，考慮對這些科技巨擘課徵2.25%「新聞稅」。

澳洲政府提出「新聞議價鼓勵機制」（News Bargaining Incentive）草案，這三家科技巨擘若未與當地媒體協商出付費協議，將對這些公司的澳洲營收開徵2.25%稅款，稅收將直接撥給本土新聞機構。

澳洲通訊部長威勒絲在記者會上表示：「愈來愈多人直接從臉書、TikTok、Google取得新聞，我們相信唯一公平的做法是，大型數位平台應對辛勤工作的新聞業做出貢獻。這些新聞豐富了平台的推播內容，帶來營收。」

她強調：「平台應該與新聞機構達成協議。若決定不談，將支付更多錢。」威勒絲解釋，倘若數位平台未與新聞機構達成付費協議，2.25%的稅金先交給政府，政府再依記者雇用人數，發放資金給新聞機構。

美國總統川普一向反對外國政府向美國科技公司課徵數位服務稅，揚言對推動這類政策的國家徵收關稅。

澳洲總理艾班尼斯在同一場記者會上說：「我們是主權國家，我的政府將依澳洲的國家利益，做出決策」，「投資於新聞業，攸關民主制度的健全，這件事相當重要，會決定澳洲社會的運作方式。」

擬議法案規定，「新聞稅」將從7月1日起的新財政年度開始徵收，新稅適用於當地營收超過1.8億美元的公司，企業若付費給本地新聞機構，可減少繳納稅款。

Google 澳洲 TikTok

延伸閱讀

微軟將投資澳洲179億美元

川普不滿意伊朗提先開荷莫茲！紐時爆料白宮分歧恐再鎖海峽2個月

相關新聞

布蘭特油價 站回110美元

國際油價續漲，布蘭特28日站回每桶110美元之上，因美伊談判仍陷僵局，外媒報導川普不滿意伊朗的新提案，認為德黑蘭當局不願接受美國的關鍵要求，包括停止核濃縮並承諾永不發展核武。川普28日發文宣稱，伊朗通

日銀利率不動 決策有「異見」…6月升息機率大增

日本銀行（央行）28日維持基準利率不變，但九人決策委員會中有三人提出異議，主張升息1碼，分歧的投票結果加上總裁植田和男暗示，若經濟成長放緩幅度適中近期將會升息，使6月升息的機率大增。日圓匯率在平盤附近

澳洲喊課2.25%新聞稅 劍指Meta、TikTok等科技巨擘

澳洲政府表示，要是Meta、Google、TikTok在自家平台轉載新聞，卻未付費給澳洲媒體，考慮對這些科技巨擘課徵2.25%「新聞稅」。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

美國資料中心電力設備支出將迎25倍爆發 2030年估計達650億美元

根據顧問公司Wood Mackenzie在28日公布的報告，美國在資料中心發電設備上的支出，到2030年可能達到650億美元，較去年的26億美元大幅成長，而且會是整體發電設備市場中占比最大的產業。

推廣告版搶客？OpenAI：恐數千萬人降級至便宜方案 營收轉靠廣告

美國媒體The Information報導，OpenAI內部預測，未來推出更便宜、包含廣告的訂閱方案後，雖然能吸引新用戶加入，但也會導致數千萬付費訂戶降級到較便宜方案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。