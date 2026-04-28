外界震驚！阿聯不願受限退出OPEC 凸顯與沙烏地決策分歧

阿拉伯聯合大公國今天宣布將退出石油輸出國家組織（OPEC）及石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）聯盟，被視為反映阿聯尋求更大能源決策空間，也凸顯其與沙烏地阿拉伯長年來在產量與區域政治的分歧。

路透社報導，身為OPEC長期成員國，阿聯宣布於5月1日退出不僅令外界震驚，也可能導致OPEC陷入混亂並削弱其影響力。OPEC一向力求展現團結，但在地緣政治和生產限額方面均存在內部歧見。

阿聯能源部長馬茲魯伊（Suhail Mohamed al-Mazrouei）告訴路透社，阿聯是在仔細審視自身能源策略後做出這項決定。

OPEC的波斯灣產油國近期因荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）幾乎封閉，而面臨石油出口受阻窘境。

鑒於荷莫茲海峽情勢，馬茲魯伊認為阿聯退出OPEC不會對市場造成重大影響。

彭博（Bloomberg News）報導，他還提到，阿聯認為伊朗戰爭引發的短缺需要以靈活彈性因應市場需求，不受OPEC集體決策機制的限制。

阿聯的退出，也源於多年來阿聯與OPEC領導者暨鄰國沙國之間的緊張局勢，雙方在石油產量政策及競爭區域政治影響力上持續拉鋸。

阿聯與沙國過去在OPEC+會議上不時會發生衝突，阿聯尋求投入新資金以提升石油產能，沙國則敦促該組織應限制供應。

路透社指出，另一方面，阿聯退出OPEC對美國總統川普（Donald Trump）堪稱一大勝利。川普曾指控OPEC透過提高油價「敲詐其他國家」。

川普曾把美國對波斯灣國家的軍事支援與油價掛勾，他表示，美國保護OPEC成員國的同時，這些國家卻「藉由抬高油價來剝削我們」。

阿聯先前曾批評其他阿拉伯國家，未能在伊朗戰爭期間向阿聯提供足夠保護，以抵禦伊朗多次攻擊。阿聯是區域商業樞紐，也是華府最重要盟國之一。