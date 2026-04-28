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美股早盤／OpenAI「成長不如預期」…AI概念股走低 費半重挫3%
市場憂慮AI投資能否回本，導致科技股賣壓再起，打壓股市；而布蘭特油價升至接近每桶112美元，也不利市場情緒，美股28日早盤四大指數漲跌互見。
道瓊工業指數早盤上漲0.2%，標普500指數挫低0.5%，那斯達克指數挫1%，費城半導體指數挫3%。
台積電ADR下挫3%，輝達走低2%。
消息傳出，OpenAI未能達成用戶與銷售目標；財務長佛萊爾並說，要是營收未能快速擴張，擔心公司無法支付未來的算力合約。AI概念股走低，超微（AMD）、甲骨文、CoreWeave，均跌3%以上。
荷莫茲海峽持續關閉，布蘭特油價連續七天走高。此外，阿聯宣布，5月1日將退出石油輸出國組織（OPEC），油價續漲。Opec成員國中，阿聯為第三大產油國，僅次於沙烏地阿拉伯、伊拉克。
科技七雄的四大成員，微軟、Meta、Alphabet、亞馬遜，都將在29日美股盤後發布財報。分析師警告，這些公司的盈餘表現，幾乎沒有出錯空間，若不如人意，恐怕會傷害風險胃納。
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