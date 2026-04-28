美股早盤／OpenAI「成長不如預期」…AI概念股走低 費半重挫3%

有「避險基金天王」美譽的橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）表示，伊朗戰爭進入第九周，加劇全球不確定性，黃金應是投資人分散風險的重要資產，建議配置5%至15%的資產於此。

2026-04-28 17:19