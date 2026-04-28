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3月歐元區消費者預期通膨率大增至4% 恐令央行擔憂
美國和以色列對伊朗開戰、引發國際能源成本大漲後，歐洲中央銀行（ECB）公布的調查顯示，歐元區消費者對未來12個月的通貨膨脹率預期中值由2月的2.5%大幅升至3月的4%。
法新社報導，歐洲央行正在評估，若中東戰爭導致消費者物價上漲速度加快，是否有必要調升利率，因此也密切關注消費者對通膨走勢的看法。
今天公布的最新月度調查是在3月5至30日進行，也就是中東戰爭最初幾週。能源成本上漲，已使得3月歐元區通膨率攀升至2.6%。
歐元區消費者對未來3年的通膨率預期，也由2月的2.5%上升至3月的3%。
今天的數據很可能令歐洲央行擔憂，因為這暗示消費者認為物價漲勢將在經濟體內更廣泛擴散。
歐洲央行將於30日召開貨幣政策會議，儘管預料將再次維持利率不變，但外界將大為關注其總裁拉加德（Christine Lagarde）在會後召開的記者會，以尋找她對利率展望釋出的任何線索。
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