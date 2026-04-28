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阿聯宣布將退出OPEC！基於「長期經濟願景」考量 對沙烏地造成重大打擊

聯合報／ 國際中心／即時報導
阿聯杜拜是中東商業、金融和觀光樞紐。路透
阿聯杜拜是中東商業、金融和觀光樞紐。路透

阿拉伯聯合大公國政府28日表示，計畫下個月退出石油輸出國家組織（OPEC），退出後將根據需求和市況，以有節制方式逐步提高石油產量。

阿聯官員曾多次提出退出該組織想法，並抱怨其配額制度以不公平方式限制阿聯石油出口。根據阿聯官方通訊社發布的聲明，這項退出決定是基於該國的「長期經濟願景」。

在美伊戰爭引發歷史性能源衝擊、動盪全球經濟之際，阿聯這項舉動，將對油國組織及其實際領導者沙烏地阿拉伯造成重大打擊。

阿聯與沙國近來關係緊張，兩國爭奪經濟、地緣政治和地區影響力，競爭日益激烈。沙國希望成為區域投資與商業中心，直接挑戰阿聯杜拜作為中東商業、金融和觀光樞紐地位。

兩國在油國組織內也因石油產量配額問題發生分歧。阿聯希望增加石油輸出，沙國則試圖控制產量維持高油價

路透報導，挪威睿諮得能源顧問公司分析師萊昂表示，「阿聯退出是油國組織的重大轉變。阿聯與沙國是少數擁有實質備用產能的成員，這正是該組織影響市場的關鍵機制」。

卡內基俄羅斯歐亞中心研究員瓦庫連科說，阿聯一直計畫將石油產量提高三成，但在油國組織限制下很難做到，「現在可能是宣布這一決定損害最小的時機，油價處於高檔，而由於荷莫茲海峽關閉，市場出現供應短缺。在海峽重新開放後，各國將補充自2月以來消耗的石油儲備，需求會維持在高水平，因此價格也會保持高位」。

他表示，沒有阿聯，油國組織將大幅削弱，伊朗與伊拉克等其他產油國都沒有可觀的備用產能，「這些產能主要是由阿聯和沙國提供」。

中東 油價 沙烏地阿拉伯 石油

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