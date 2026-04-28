阿聯意外宣布5月1日起退出產油國組織OPEC 理由是這個

阿拉伯聯合大公國官方媒體WAM報導，阿聯已決定5月1日起退出石油輸出國組織（OPEC）和包含俄羅斯等盟友在內的OPEC+，向該國長期戰略和經濟計畫看齊。

報導指出，阿聯是基於「國家利益」及有效貢獻以滿足市場迫切需求的承諾退出OPEC和OPEC+，退出後該國將持續採取「負責任」行動，並根據需求和市況以有節制方式逐步提高石油產量。決定退出OPEC及OPEC+顯示阿聯產業政策持續演進，該國也將繼續以縝密和負責任態度，對市場穩定做出貢獻。

阿聯意外退出OPEC可能引發混亂並削弱這個石油出口集團，但對美國總統川普而言是一大勝利；川普曾指控OPEC藉由哄抬油價對全世界「敲竹槓」。