思科被控助大陸侵犯人權 美最高法院將審上訴案

美國最高法院預計今天審理一宗可能對美國人權訴訟產生廣泛影響的案件。這場漫長的訴訟是由法輪功成員提出，指控思科系統公司（Cisco Systems）協助中國進行宗教迫害。

路透社報導，思科正敦促最高法院進一步限縮「外國人侵權法」（Alien Tort Statute）的適用範圍。該法制定於1789年，允許非美國公民因違反國際法的行為，在美國法院尋求損害賠償。

不過自2013年以來，美國最高法院透過一系列裁決收緊法律適用範圍，因人權侵害向美企究責的難度也隨之提高。

大法官將審理思科針對2023年裁決提出的上訴。該裁決依據「外國人侵權法」重啟法輪功成員於2011年提起的訴訟，他們指控思科在知情情況下，開發讓中國政府能監控並迫害法輪功成員的技術。

訴訟指控思科在知情情況下，設計並協助建置中共用於鎖定異議人士的「金盾」（Golden Shield）網路監控系統。原告主張，中國利用這套系統追蹤法輪功成員並施以酷刑。思科稱這些指控毫無根據且令人感到被冒犯。

美國第九巡迴上訴法院先前重啟此案，並允許進入證據開示程序，即審前的證據蒐集階段。

思科主張，第九巡迴上訴法院將「外國人侵權法」解釋為可追究協助與教唆責任，已逾越其權限。

美國總統川普（Donald Trump）政府在此案中支持思科，並透過書面意見表示，「外國人侵權法」是否適用追究協助與教唆責任，應由國會而非法院決定，理由是該法涉及重大外交政策考量。

華府非營利組織「人權法律基金會」（Human Rights Law Foundation）2011年代表一群法輪功成員，對思科提起訴訟。

一名法官於2014年駁回此案，認為原告指控的行為與美國關聯性不足，因此案件無法繼續進行。

不過第九巡迴上訴法院2023年裁決，原告已合理主張，思科「儘管意識到酷刑、任意拘留、失蹤及法外處決等違反國際法行為很有可能發生，仍向中國政府提供打壓法輪功的關鍵技術支援」。

最高法院預計於6月底前做出裁決。