芬蘭鋰礦開發案開始運作 歐洲朝供應自主邁進

位於芬蘭西部的歐洲首個鋰礦完整生產鏈開發案科立柏（Keliber）已開始運作，這項計畫將生產用於製造電動車和智慧手機這類產品至關重要的電池級氫氧化鋰。

法新社報導，由於鋰已成為現代電子產品製造不可或缺的原料，因此被視為戰略資源。而目前全球供應大多來自中國，使得各國加快腳步開發自有礦源。

規模約7億8300萬歐元（約新台幣289億元）的科立柏鋰礦計畫總面積達500多平方公里，目前已開始在芬蘭小鎮考斯蒂寧（Kaustinen）的須瓦亞維（Syvajarvi）露天礦場開採鋰輝石（spodumene），並已在同區域規劃另外6處礦場。

儘管歐洲其他國家如葡萄牙和捷克也蘊藏鋰礦，但科立柏公司執行長郝塔拉（Hannu Hautala）表示，這項計畫是首個從開採、選礦到精煉的完整生產鏈都在43公里範圍內。

鋰輝石含有1%的氧化鋰，從須瓦亞維礦場開採後，將先運至附近新建的選礦廠生產出沙狀精礦，之後再運往冶煉廠製成電池級氫氧化鋰。

科立柏計畫預計2年內開始全面運作。郝塔拉指出，這可發展及促進降低對進口鋰的依賴，例如從亞洲國家或澳洲；其生產的氫氧化鋰將供應給歐洲電池產業。

芬蘭地質調查所（Geological Survey of Finland）專家藍巴卡（Bo Langbacka）表示，芬蘭基岩蘊藏的鋰礦量在歐洲數一數二，出現鋰輝石的區域存在某種特定花崗岩；而隨著需求增加，其他公司也在想辦法開採。

科立柏計畫的大股東是南非礦業巨擘西班伊-斯蒂爾沃特（Sibanye-Stillwater），其自2021年開始投資，目前持股近80%。芬蘭國有企業芬蘭礦業集團（Finnish Minerals Group）則擁有20%股份，其餘股東是一群芬蘭投資人。

科立柏是西班伊-斯蒂爾沃特在歐洲的首起重大投資案，其執行長史都華（Richard Stewart）告訴法新社，這項礦業計畫雖然規模不大，但從技術和策略角度來看，對西班伊-斯蒂爾沃特「非常非常重要」。