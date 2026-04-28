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德英簽署稀土合作協議 降低對陸原物料依賴

中央社／ 柏林28日專電

德英27日宣布簽署協議，規劃共同開發稀土及建立戰略儲備，並同步擴大人工智慧領域合作，降低對中國原物料依賴。

德國經濟部長萊歇（Katherina Reiche）與英國商業暨貿易大臣凱爾（Peter Kyle）週一在柏林舉行的德英經濟高峰會（Germany-UK Business Forum 2026），簽署涵蓋人工智慧合作與稀土供應保障等多項協議。

去年美中關稅戰期間，北京對部分稀土元素及磁體等產品實施出口限制，使歐洲意識到對中國關鍵原料高度依賴風險。

凱爾接受德通社（dpa）採訪時表示，稀土為晶片製造不可或缺材料，與人工智慧發展息息相關，英國將加入歐洲人工智慧產業合作計畫，與大型企業及新創公司共同推動技術發展，提升歐洲在全球科技中的競爭力。

稀土是發展人工智慧的晶片與製造設備不可或缺的原料，根據協議規劃，德英將在稀土資源探勘、供應鏈協調及儲備機制等面向展開合作，並研擬具體行動方案，以提升長期供應安全。

根據德通社（dpa），萊歇在會上表示，未來可將合作模式擴展至其他理念相近國家，建立更廣泛的原物料夥伴關係。除了英國，德國今年1月與4月分別與義大利及巴西簽訂稀土供應鏈合作協議，多元化稀土來源，降低風險。

商報（Handelsblatt）分析指出，稀土已由傳統工業原料轉為具戰略意義的地緣政治資產，德國正強化與國際的稀土合作，然而德英之間仍面臨結構性限制。

德國英國商會（BCCG）告訴商報（Handelsblatt），包括關稅程序、產品標準差異及勞動力流動，英國脫歐後的制度性障礙至今仍對企業運作造成實質影響。

萊歇認為，無論在地採購或本土生產，都不是解決稀土短缺問題的正確方式，呼籲英國與歐盟保持緊密合作。英國2020年脫離歐盟後，已不再處於同一合作框架之下，必須建立新的合作機制。

2025年7月，德國與英國簽署肯辛頓條約（Kensington Treaty，又稱德英友好條約），內容涵蓋國防、經濟、科技及文化等多領域，降低英國脫歐後所產生的制度障礙，此次德英經濟高峰會簽署的多項經濟合作協議，即建立在該條約基礎上。

北京 關稅戰 經濟部長 稀土 德國 柏林 英國

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