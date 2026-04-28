Google與五角大廈簽AI協議！據傳「涉機密用途」 逾600名員工拒絕仍未果

科技新聞媒體The Information今天引述知情人士報導，Alphabet旗下的谷歌（Google）已加入其他科技企業行列，與美國戰爭部簽署合作協議，提供人工智慧（AI）模型用於機密工作。

The Information報導，這項協議允許五角大廈將Google的AI用於「任何合法的政府用途」。這使Google與OpenAI、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的xAI並列，後兩者也和戰爭部達成協議，為機密用途提供AI模型。

機密網路用於處理各種敏感工作，包括任務規劃和武器瞄準。

五角大廈去年與Anthropic、OpenAI及Google等主要AI研究機構分別簽署金額最高達兩億美元的協議。

The Information指出，Google簽署的協議規定，公司需依政府要求協助調整AI安全設定和過濾機制。

這份合約也明訂，雙方同意AI系統不應用於國內大規模監控或自主武器（包括目標選擇），除非有適當的人類監督與控制。

不過，協議也強調Google無權控制或否決合法的政府作戰決策。

路透社無法查證這則報導的內容，美國戰爭部則尚未回應置評請求。

Google表示，公司支持政府機構執行機密與非機密各類計畫。發言人談到，公司仍致力遵守業界共識，即AI不應在缺乏適當人類監督的情況下，用於國內大規模監控或自主武器。

600多名Google員工昨天曾致函執行長皮查伊（Sundar Pichai），呼籲公司拒絕和五角大廈簽署協議，因為他們擔憂Google的AI工具會被用於造成嚴重傷害或侵蝕公民自由。