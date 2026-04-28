傳伊朗已遞交「書面訊息」…川普評估最新提案 亞股普遍收黑

伊朗據報提出重啟荷莫茲海峽、結束8週戰爭的方案，在美國總統川普評估提案之際，油價今天走揚，亞股則普遍下跌，同時投資人也準備面對本週重要央行會議及華爾街巨擘的財報。

法新社報導，據悉伊朗已透過巴基斯坦向華府遞交「書面訊息」，闡明其在和平談判中的底線，其中包括伊朗的核子計畫，以及荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的未來。

在和平時期，這條重要航道承載全球1/5的石油與天然氣，以及其他重要大宗商品的運輸。

白宮表示，川普（Donald Trump）及其團隊昨天已開會討論該提案，但發言人李威特（Karoline Leavitt）拒絕透露川普是否會接受這項方案。

據悉，伊朗提出的臨時協議內容包括重啟荷莫茲海峽，條件是華府必須停止封鎖伊朗港口。該方案也提議暫緩針對伊朗核計畫的更複雜談判，而這項議題對川普而言是一大癥結點。

外界對美伊達成協議的希望在上週末前逐漸升溫，但川普25日取消其特使魏科夫（Steve Witkoff）和庫許納（Jared Kushner）前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德的行程，澆熄了這份希望。

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）在安理會會議上指出，若要對波斯灣地區提供安全保證，伊朗首先需要美國及以色列承諾不再發動攻擊。

但美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，伊朗對荷莫茲海峽的立場未能滿足美方要求。

與此同時，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在聖彼得堡接見伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）時表示，俄國將盡一切努力協助實現中東和平。

國際油價今天上漲至少2%，布倫特原油重回每桶110美元以上，股市則表現疲弱。

東京、香港、上海、雪梨、新加坡、台北、馬尼拉及威靈頓等股市全數下跌，但首爾股市KOSPI指數受惠於科技股漲勢，創下紀錄新高。