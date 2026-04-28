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歐洲盼關鍵產業降低對陸依賴 德國稀土磁鐵回收廠啟用

中央社／ 法蘭克福28日綜合外電報導
隨著歐洲尋求在汽車製造、再生能源等關鍵產業減少對中國的依賴，德國一家稀土磁鐵（rare earth magnets）回收生產工廠今天正式啟用。稀土礦石示意圖。圖／AI生成，非新聞當事現場。
隨著歐洲尋求在汽車製造、再生能源等關鍵產業減少對中國的依賴，德國一家稀土磁鐵（rare earth magnets）回收生產工廠今天正式啟用。稀土礦石示意圖。圖／AI生成，非新聞當事現場。

隨著歐洲尋求在汽車製造、再生能源等關鍵產業減少對中國的依賴，德國一家稀土磁鐵（rare earth magnets）回收生產工廠今天正式啟用。

法新社報導，歐洲聯盟（EU）計畫確保稀土等戰略性原物料回收，以涵蓋歐盟2030年以前25%的需求。

這座新廠位於德國西南部城市普福斯罕（Pforzheim），由德國新創公司HyProMag營運，是歐洲目前推動的數個同類型計畫之一。

HyProMag在聲明中表示，該廠目標是在2028年前達成年產750公噸稀土磁鐵，這是「強化歐洲關鍵原物料供應安全與永續性邁出的重要一步」。該廠的建廠費用部分來自歐盟與德國政府的資助。

稀土磁鐵廣泛應用於電動車、風力發電機及消費性電子產品。目前歐盟每年的需求量總計約2萬公噸。

中國在全球稀土產業占主導地位，去年更大幅加強相關原物料的出口限制，引發全球供應鏈動盪。

HyProMag是英國一家公司的關係企業，後者已於今年1月在英國啟用類似的設施。

德國 稀土 歐洲 歐盟

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