中東戰爭衝擊塑膠製造業 韓警調查醫療注射器囤積…1經銷商疑持有13萬支

中東戰事衝擊製造塑膠產品所需的石油衍生成分供應，韓國警方今天表示，正調查數家涉嫌囤積醫療注射器的業者。

法新社報導，美國與以色列空襲伊朗，以及荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）幾乎全面封鎖，嚴重衝擊石腦油（naphtha）的運輸。石腦油是一種液體，是製造多種醫療用品所需關鍵成分的重要原料。

供應受阻對亞洲石化產業的影響尤甚，迫使各國政府採取行動，例如韓國本月祭出禁止囤積注射器與針頭的措施，防止產品短缺。

首爾地方警察廳今天告訴法新社，在接獲食品醫藥品安全處檢舉後，警方已對4家涉嫌違反禁令的醫療器材經銷商「迅速展開調查」。

相關規定禁止業者持有超過去年每月平均銷量1.5倍的注射器和針頭產品達5天或以上，且不得在缺乏正當理由的情況下拒絕銷售。

然而，食品醫藥品安全處指出，部分業者疑似利用供應吃緊的機會囤積注射器，再以更高價賣出。

食品醫藥品安全處提到，一家經銷商被查出持有約13萬支注射器，庫存超標時間達5天以上。

韓國總統府表示，韓國去年進口的石腦油有過半是經由荷莫茲海峽運輸。