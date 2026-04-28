馬六甲海峽關鍵航道 大馬學者：需關注未來潛在變數

地緣政治情勢升溫，荷莫茲海峽衝突引發外界關注另一能源運輸要道馬六甲海峽。馬來西亞學者指出，兩者同為重要航運樞紐，但地理與安全情勢不同，馬六甲海峽目前維持穩定，但需關注未來潛在衝突變數。

荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）衝突情勢未見緩解，全球每天約有20%的石油與液化天然氣經此運輸。自2月28日美國與以色列對伊朗採取軍事行動以來，伊朗與美國談判陷入僵局，相關海域航運活動仍受限制。

同為東南亞能源運輸要道的馬六甲海峽（Strait ofMalacca），在這波荷莫茲海峽危機下也受到關注。

馬六甲海峽位於馬來半島與印尼蘇門答臘島之間，全長約900公里，其中最窄航道僅約2.7公里寬，是連接印度洋與太平洋的重要航道。

●東協國家確保馬六甲海峽貿易與航行自由

在此背景下，大馬國防部長卡立諾丁（KhaledNordin）日前在巡視馬來西亞亞洲防務展會場表示，馬六甲海峽並未面臨荷莫茲海峽的困境，馬來西亞與印尼、新加坡將依循國際法，確保海峽貿易自由與航行權利。

馬來西亞媒體「星報」（The Star）引述馬來西亞國立大學（UKM）教授莎拉瓦蒂（Salawati）觀點指出，馬六甲海峽受到馬來西亞、印尼與新加坡三國影響與管轄，這是連接印度洋與太平洋最有效率、最短的航道，國際法能確保它不能被視為「私人道路」。

她指出，根據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），無論海上或空中通行權，都不得在海峽被中止或禁止。依據公約，沿岸國如馬來西亞、印尼、新加坡與泰國，在法律上不得阻礙或暫停外國船隻通行，也不得徵收過路費或稅款。

政治分析師東姑莫哈（Tunku Mohar Tunku MohdMokhtar）表示，馬六甲海峽在全球貿易中扮演關鍵角色，應維持航行自由。全球近1/4的貿易都經此運輸，東亞高度依賴這條海峽作為能源供應通道，任何封鎖或關閉都將提高運輸成本。

●馬六甲海峽需密切關注未來變化

曾於香港、日本與大馬任教多年的巴黎第13大學經濟中心名譽研究員歐陽路易（Louis Augustin-Jean）今天告訴中央社，馬六甲海峽是重要戰略海上咽喉要道，每年約3兆5000億美元（約新台幣110兆元）全球貿易經由這條航道運輸。

他指出，這條航道對中國極具戰略價值，中國約有近2/3海運貿易須經此航道，其中約80%石油進口也依賴馬六甲海峽，而中國整體原油消費中約有60%依賴進口。

歐陽路易受訪說，國際法對海峽的自由貿易有所規範，這也適用於馬六甲海峽與荷莫茲海峽。但荷莫茲海峽的情勢也顯示「如果沒有足夠的力量（海軍）維持，法律本身其實難以發揮作用」。馬六甲海峽目前雖整體維持穩定，但仍需密切關注未來變化。

儘管如此，馬六甲海峽每天不僅有2100萬桶石油運輸，約占全球供應20%，並承載全球約20%的液化天然氣運輸，去年每天約有100至500艘船舶通行。在地緣政治競逐升溫的背景下，馬六甲海峽作為全球重要航運要道，其穩定運作仍有賴區域合作與國際法機制維繫。