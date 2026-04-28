印度經濟受中東戰爭影響 野村證券：成長短期放緩

中東戰爭影響印度經濟，根據野村證券評估，印度在2027年財政年度的上半年，經濟成長預料將放緩，下半年才可望復甦，全年的經濟成長率預估落在6.8%，低於2026年財政年度的預估值。

美國、以色列和伊朗的衝突，導致石油、天然氣運輸航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭到封鎖，使得各地能源供應出現短缺，進一步影響各國民生、經濟。

野村證券認為，雖然印度製造業、服務業將受限，但考量印度政府將放寬相關政策，及印度與美國貿易緊張局勢緩和等因素，印度整體的經濟成長預期仍保有韌性。

野村證券指出，印度政府已針對現況推出因應措施，包括降低燃油稅、為出口商提供物流支援、替中小微企業提供信貸擔保等。

野村證券預測，印度2027年財政年度的上半年，國內生產毛額（GDP）成長率預料將放緩至6.3%到6.7%之間，但下半年預料能回升到7.1%到7.2%之間。

印度經濟時報（The Economic Times）引述官方預估的數據，指印度2026年財政年度的GDP成長率為7.6%。

野村證券警告，中東衝突將對印度帶來長期震盪，且可能會產生更大、更難預料的影響，全球油價持續居高不下，也會讓石油公司的損失加大，雖然印度燃油價格目前在政府各項措施介入下緩漲，但在各地選舉告一段落後，燃料價格能否維持緩漲將有待觀察。

野村證券指出，任何燃料價格上漲，都可能讓通貨膨脹加劇，並對經濟成長造成壓力。

野村證券表示，中東的衝突接下來還可能以各種形式，持續影響印度經濟。