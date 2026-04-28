快訊

新北藍合整合成功！李四川民調勝出 黃國昌說到做到祝福

淪為慣老板？北一女爆苛扣加班費、霸凌 派遣工淚訴壓力大到憂鬱症

台股收盤下跌94點收39,521點 台積電收2,215元下跌50元

聽新聞
0:00 / 0:00

印度經濟受中東戰爭影響 野村證券：成長短期放緩

中央社／ 新德里28日專電

中東戰爭影響印度經濟，根據野村證券評估，印度在2027年財政年度的上半年，經濟成長預料將放緩，下半年才可望復甦，全年的經濟成長率預估落在6.8%，低於2026年財政年度的預估值。

美國、以色列和伊朗的衝突，導致石油、天然氣運輸航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭到封鎖，使得各地能源供應出現短缺，進一步影響各國民生、經濟。

野村證券認為，雖然印度製造業、服務業將受限，但考量印度政府將放寬相關政策，及印度與美國貿易緊張局勢緩和等因素，印度整體的經濟成長預期仍保有韌性。

野村證券指出，印度政府已針對現況推出因應措施，包括降低燃油稅、為出口商提供物流支援、替中小微企業提供信貸擔保等。

野村證券預測，印度2027年財政年度的上半年，國內生產毛額（GDP）成長率預料將放緩至6.3%到6.7%之間，但下半年預料能回升到7.1%到7.2%之間。

印度經濟時報（The Economic Times）引述官方預估的數據，指印度2026年財政年度的GDP成長率為7.6%。

野村證券警告，中東衝突將對印度帶來長期震盪，且可能會產生更大、更難預料的影響，全球油價持續居高不下，也會讓石油公司的損失加大，雖然印度燃油價格目前在政府各項措施介入下緩漲，但在各地選舉告一段落後，燃料價格能否維持緩漲將有待觀察。

野村證券指出，任何燃料價格上漲，都可能讓通貨膨脹加劇，並對經濟成長造成壓力。

野村證券表示，中東的衝突接下來還可能以各種形式，持續影響印度經濟。

美國 荷莫茲海峽 石油

延伸閱讀

封鎖中東動脈／美伊戰事未解 衝擊AI發展前景

印度與紐西蘭簽署自由貿易協定 尋求提振雙方出口

戰火擾亂能源市場 歐洲央行擬維持利率觀望局勢

相關新聞

日銀爆分歧！決議利率不變 但3官員喊升1碼 6月升息機率增 日圓走升

日本銀行（央行）今（28）日維持基準利率不變，但九人組成的委員會中有三名委員提出異議，主張升息1碼，分歧的投票結果凸顯出6月升息機率增加，消息帶動日圓匯價走升。

馬斯克財富即將大躍進：籌71億美元行使選擇權 可套現1,083億美元

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）即將迎來巨額的財富增長。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

北京叫停 Meta收購Manus破局

美國Meta收購中國AI新創公司Manus最終觸礁。中國國家發改委旗下外商投資安全審查工作機制辦公室27日公告，依法對該案作出「禁止投資」決定，並要求當事方撤銷交易。

Meta資料中心 打算從太空供電

人工智慧(AI)的電力爭奪戰攀上新高峰，臉書母公司Meta Platforms打算用太空取得的能源，供電給資料中心，顯示該公司採取新穎做法，滿足難以饜足的電力需求。

AI人才掀出走創業潮！Meta、Google、OpenAI前員工狂吸創投資

隨著投資人重金押注早期人工智慧實驗室，Meta、Google等大型科技公司的頂尖研究人員正紛紛離職創業，並能在短時間內募得巨額資金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。