中東戰凸顯1事 60國會商淘汰化石燃料 2大排放國缺席

包括巴西、德國、加拿大和奈及利亞在內的大約60個國家政府，本周將舉行首次國際會議，討論如何逐步淘汰化石燃料。當前伊朗戰爭正在擾動全球石油和天然氣市場，並推動能源價格持續上漲。此次會議，各國並不在談新的雄心或承諾，而是交流具體操作路徑，例如需要何種金融工具、監管激勵以及規畫機制，以推動逐步退出化石燃料。

法廣報導，該會議28日在哥倫比亞聖瑪爾塔舉行，由荷蘭與哥倫比亞共同組織，參會對象為各國部長與官員，討論推動各經濟體實際擺脫化石燃料的具體做法。討論內容還包括如何為產業從天然氣轉向電力創造投資條件，以及如何改革化石燃料補貼體系。

此次會議彙集了一批「志願參與」的國家，但全球兩大主要排放國，即中國與美國均不出席，沙特阿拉伯及其他主要中東油氣生產國同樣缺席。

伊朗戰爭使多國的能源依賴問題凸顯。一些亞洲經濟體出現燃料短缺，歐洲則面臨能源成本快速上升。

荷蘭外長表示，這場能源危機進一步說明，減少對石油和天然氣依賴的重要性，不僅關乎氣候問題，也關乎經濟與能源安全。她提到，對化石燃料依賴越低，整體脆弱性就會越小。

此外，此次會議也反映出部分國家對聯合國年度氣候談判進展緩慢的不滿。相關談判涉及近200個國家，需要以協商一致方式通過決定。各國曾在2023年COP28氣候峰會上同意逐步擺脫化石燃料，但此後多輪COP會議進展有限，一些國家包括沙特阿拉伯在內曾阻礙針對化石燃料的相關提案。

另據中央社引述路透報導，根據船舶追蹤資料，近日有六艘載運伊朗石油的油輪因美國封鎖而被迫折返，凸顯伊朗戰爭對全球重要石油出口航道荷莫茲海峽帶來的衝擊。

根據航運追蹤機構Kpler的船舶追蹤數據和地理空間數據分析公司SynMax的衛星分析顯示，自從2月28日美國和以色列聯手對伊朗開戰以來，原本每天有125至140艘船舶進出荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），但過去一天僅有七艘通過，且無一載運出口到國際市場的石油。