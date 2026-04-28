澳洲石墨加工電池材料廠啟用 鬆動中國壟斷局面

澳洲昆士蘭州政府宣布，位於敦士市（Townsville）的石墨加工電池材料廠Graphinex近日啟用；昆士蘭大學關鍵礦產專家維沃達向中央社指出，澳洲可望在全球電池供應鏈上提供更多元和可靠的選擇。

昆士蘭州政府（Queensland Government）24日發布新聞稿指出，Graphinex啟用，對全球鋰電池供應鏈而言，昆士蘭州將成為一個可靠的電池可用石墨材料來源。

新聞稿提到，Graphinex利用昆州Esmeralda計畫開採與處理的石墨，將原始石墨轉化為可用於鋰電池的材料；美國進出口銀行（EXIM）已發出「意向書」（Letter of Interest），表示有意按照去年10月達成的「美澳關鍵礦產合作架構」（US-Australia CriticalMinerals Framework ），針對Esmeralda計畫投資澳幣13億元（約新台幣294億元）。

隨著Graphinex啟動的消息傳出，有關中國在全球鋰電池產業鏈壟斷地位是否可能被鬆動，成為澳洲輿論關注焦點。礦務新聞網站 mining.com.au 27日報導指出，目前全球電池等級石墨（Battery-grade graphite）接近8成來自中國。

對此，維沃達（Vlado Vivoda）接受中央社訪問表示，雖然中國在電池供應鏈上的地位難以被取代，但Graphinex啟用有其重要性，一方面凸顯澳洲在全球電池產業鏈上，不再只停留於供應上游原材料，而是往獲利更高的中游原料生產挺進；同時也讓澳洲與友好國家合作打造的跨國電池產業鏈更加茁壯，進而突破中國壟斷。

維沃達說，該廠象徵澳洲的相關產業，已往垂直產業鏈整合方向邁進，藉由整合資源開採和加工，可望進一步連結更先進的製造業，這是至關重要的，因為關鍵礦產供應鏈的真正產業槓桿作用，不僅來自開採，而更是來自加工。

維沃達解釋，Graphinex啟動，是向全球投資者和電池產業鏈合作夥伴釋放訊息，宣示澳洲致力替該國的關鍵礦產產業打造一個更完整的產業戰略。

維沃達強調，Graphinex雖然尚不足以讓澳洲在相關產業鏈上與中國競爭，但是隨著受地緣政治因素影響，全球都急需分散電池產業供應來源，澳洲開發自身的中游材料生產，對澳洲及全球電池產業供應鏈多元化和韌性具有重大意義。

日本首相高市早苗即將訪問澳洲，有關澳、日兩國關鍵礦產合作議題，也成為澳洲輿論焦點。維沃達對此表示，澳洲企業治理和融資向來保持透明，在地緣政治上對日本來說更是安全可靠的夥伴；隨著澳洲相關產業邁向中游材料生產開發，相信未來澳日合作前景看好。