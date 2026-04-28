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人形機器人試在機場搬貨 日本首場實驗將登場
日本航空（Japan Airlines）與日本網路公司GMO網路集團旗下的GMOAIR昨天宣布，5月起將在東京羽田機場展開實驗，使用人形機器人裝卸貨物，預計耗費3年時間驗證。
時事通信社與朝日電視台報導，這是日本國內首場嘗試使用人形機器人擔起地勤工作的實驗。
實驗目的是希望在人手短缺日趨嚴重的情況下，藉由人形機器人承擔部分地勤工作，以節省人力與減輕地勤人員的負擔。
這項實驗會測試人形機器人能否開關固定貨櫃的操縱桿，以及搬運貨櫃等。而實驗將使用兩台中國製的機器人。
日航與GMO人工智慧與機器人技術公司（GMO AI& Robotics, 簡稱為GMO AIR）之後將評估擴大機器人負責的工作範圍，例如機內清潔與操作特殊車輛。
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