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日銀爆分歧！決議利率不變 但3官員喊升1碼 6月升息機率增 日圓走升

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本銀行（央行）28日決定維持利率在0.75%不變。 路透
日本銀行（央行）28日決定維持利率在0.75%不變。 路透

日本銀行（央行）今（28）日維持基準利率不變，但九人組成的委員會中有三名委員提出異議，主張升息1碼，分歧的投票結果凸顯出6月升息機率增加，消息帶動日圓匯價走升。

日銀宣布將基準利率維持在0.75%。彭博資訊訪調的51位經濟學家中，80%預測此次將維持利率不變，反映伊朗戰爭的不確定性，加上引發的能源價格飆升使經濟前景蒙上陰影，使得央行暫且採觀望態度。

然而，這次投票有三位委員持反對意見，6比3的投票結果，是植田和男擔任日銀總裁以來，最大的分歧，這凸顯出日銀採行緊縮政策的壓力在加大。

投票反對利率不變的委員是：中川順子、高田創、田村直樹。他們主張應升息1碼，將利率調升至1%。

決議公布後，日圓走強，一度升值0.27%，升破兌美元159的關卡，使匯價進一步遠離兩年前曾促使日本政府出手干預的水準。

新加坡銀行Lombard Odier策略師Homin Lee表示，這樣的分歧「強化了6月升息的展望」，同時也「增加了記者會上偏鷹派發言的可能性，因為植田無法忽視愈來愈多支持升息的政策委員」。

根據隔夜交換市場定價，交易人士認為日銀在6月16日會議升息的機率為74%。彭博調查也顯示，有57%的觀察人士預測屆時將採取行動。

植田和男預定台灣時間今天下午2:30舉行記者會，交易者將從他的談話再找尋更多政策線索。2024年4月，在一次維持利率不變的決策後，總裁記者會對日圓的發言，被解讀為偏向寬鬆，導致日圓大幅下跌，最終在數日後引發政府干預。

日銀同日在季度展望報告中，將本會計年度的核心通膨率預估值上調至2.8%，高於市場預期，同時將今年經濟成長率預估值從1%下修至0.5%。日銀強調，有必要密切關注中東局勢與油價發展。

在伊朗戰爭未爆發之前，市場原本預期今天日銀升息幾乎已成定局，但是2月底爆發持續至今的美伊衝突，打亂了原先的預期。許多經濟學家已轉而預測日銀升息時間點將延至6月。

根據彭博資訊截至20日的調查，若日銀今天會議中維持利率不變，約有三分之二的觀察人士認為，日本財務省或有可能出手干預匯市。

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