快訊

台股衝4萬點…父竟慘賠670萬！她求助如何補回 過來人勸：先戒1操作

爭鮮壽司進口海膽卵「鎘」超標近1.7倍 中國辣椒乾驗出蘇丹紅

阿Sa蔡卓妍再婚了！喜嫁小9歲健身教練「恭喜你娶我」

聽新聞
0:00 / 0:00

德國油價管制未奏效 消費者未受益油商利潤反增

中央社／ 法蘭克福27日綜合外電報導

經濟學家今天表示，德國政府為保護駕駛人免受油價時時刻刻波動的影響，新令規定加油站只能在每天中午調高一次油價，但效果適得其反，消費者未受益，反而油商利潤增加了。

德國經濟暨能源部長萊歇（Katherina Reiche）在3月宣布這項政策時說，美伊戰爭爆發後，伊朗封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），全球約1/5石油與天然氣供應中斷，造成油價波動巨大，為維護消費者權益，德國各地加油站最多僅能在每天中午調高油價一次。

然而，歐洲經濟研究中心（ZEW Institute）及杜塞道夫競爭經濟學研究所（DICE）的經濟學者分析德國各地1萬5000個加油站的批發與零售油價，結果發現這項法令反而讓零售業者利潤增加了，每公升汽油多賺5到6歐分。

經濟學者對此措施實施前後的油價資料作分析，發現實施後的油價會在中午大幅上漲，隨後在當天僅緩慢回落，在隔日早晨觸及最低點。

這讓駕駛人在白天能取得相對低價的時段變少了，與之前相比，消費者選擇空間縮減。

經濟學家表示：「這項措施確是讓價格透明化，但實際上未能壓低油價，卻產生反效果。」

研究人員計算出，零售油商每公升汽油能多賺5到6歐分，規模較小的加油站與獨立業者的受益最大。

法新社報導，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）執政即將滿一年，正努力振興低迷的經濟，而油價措施引發梅爾茨所屬的基督教民主黨（CDU）與執政夥伴社會民主黨（SPD）之間的齟齬。

美伊戰爭 伊朗

延伸閱讀

韓國發放高油價支援金 加油站反而不能用惹民怨

荷莫茲危機延燒 美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊巨大

石油危機衝擊擴大…美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊一次看

庫存急衰！高盛上調油價預估 估計本季全球每日短缺近千萬桶原油

相關新聞

日銀爆分歧！決議利率不變 但3官員喊升1碼 6月升息機率增 日圓走升

日本銀行（央行）今（28）日維持基準利率不變，但九人組成的委員會中有三名委員提出異議，主張升息1碼，分歧的投票結果凸顯出6月升息機率增加，消息帶動日圓匯價走升。

馬斯克財富即將大躍進：籌71億美元行使選擇權 可套現1,083億美元

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）即將迎來巨額的財富增長。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

燃油短缺讓機票變貴還減班 今夏出國面臨最不確定一年

國際油價飆漲重創全球航空業，自美伊開戰以來，飛機燃油已經漲了逾7成，航空公司不僅減少航班，也將成本轉嫁給旅客，全面調漲機票、燃油附加費、行李費和選位費，其中以歐洲航空公司受創最深，燃油僅保證供應到5月

南韓股市值超越英國、居全球第八 緊追排第七的台股

南韓股市在與人工智慧（AI）相關科技龍頭企業強勁上漲的推動下，已經超越英國，成為全球第八大股票市場。

戰前操作邏輯回歸：AI題材吸金 交易員更青睞亞股而非美股

隨著市場對亞洲在AI榮景中扮演核心角色的信心升溫，投資人正回到戰前操作邏輯，押注亞洲股市表現將優於美股。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。