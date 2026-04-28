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德國油價管制未奏效 消費者未受益油商利潤反增
經濟學家今天表示，德國政府為保護駕駛人免受油價時時刻刻波動的影響，新令規定加油站只能在每天中午調高一次油價，但效果適得其反，消費者未受益，反而油商利潤增加了。
德國經濟暨能源部長萊歇（Katherina Reiche）在3月宣布這項政策時說，美伊戰爭爆發後，伊朗封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），全球約1/5石油與天然氣供應中斷，造成油價波動巨大，為維護消費者權益，德國各地加油站最多僅能在每天中午調高油價一次。
然而，歐洲經濟研究中心（ZEW Institute）及杜塞道夫競爭經濟學研究所（DICE）的經濟學者分析德國各地1萬5000個加油站的批發與零售油價，結果發現這項法令反而讓零售業者利潤增加了，每公升汽油多賺5到6歐分。
經濟學者對此措施實施前後的油價資料作分析，發現實施後的油價會在中午大幅上漲，隨後在當天僅緩慢回落，在隔日早晨觸及最低點。
這讓駕駛人在白天能取得相對低價的時段變少了，與之前相比，消費者選擇空間縮減。
經濟學家表示：「這項措施確是讓價格透明化，但實際上未能壓低油價，卻產生反效果。」
研究人員計算出，零售油商每公升汽油能多賺5到6歐分，規模較小的加油站與獨立業者的受益最大。
法新社報導，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）執政即將滿一年，正努力振興低迷的經濟，而油價措施引發梅爾茨所屬的基督教民主黨（CDU）與執政夥伴社會民主黨（SPD）之間的齟齬。
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