南韓股市值超越英國、居全球第八 緊追排第七的台股

南韓股市在與人工智慧（AI）相關科技龍頭企業強勁上漲的推動下，已經超越英國，成為全球第八大股票市場。

彭博資訊彙編的資料顯示，今年南韓上市公司的總市值已飆升超過45%，達到4.04兆美元；而英國股市市值只上升約3%，至3.99兆美元。在短短一年多前的2024年底，英國股市的市場規模還大約是南韓的兩倍。

南韓股市市值飆升，凸顯出全球資金正轉向AI相關的企業，這也帶動了南韓兩大上市公司，三星電子、SK海力士的股價上漲。這兩家記憶體大廠目前合計占股市基準指數KOSPI總市值的40%以上。

除了AI題材，南韓總統李在明推動公司治理改革與親市場政策，亦有助南韓股市上市公司提升股價。

摩根資產管理駐香港新興市場與亞太投資專家Francesco Chan說：「韓國與台灣的迅速崛起，反映出全球股市正在進行結構性的再平衡，驅動力來自於他們在AI硬體領域的領導地位，而非戰術性的資產配置。」他認為，「做為AI供應鏈的支柱，這些經濟體在高階晶圓代工與記憶體領域擁有『超級周期』優勢，正吸引持續性的、結構性的資金流入。」

目前，華爾街策略師依然看好南韓股市，理由是AI需求帶動獲利上修，同時估值也甚具吸引力。高盛集團現已將KOSPI指數目標值調高至8,000點。

南韓股市的漲勢與台灣相呼應。台灣股市市值在本月稍早也超越英國，成為全球第七大股票市場。台股的漲幅同樣受到台股大型上市公司、全球晶圓代工龍頭台積電的推動。台積電目前約占台灣基準股價指數45%的比重。台股市值現在約4.48兆美元，正逐步接近加拿大的水準。

Lombard Odier駐日內瓦的新興市場股票策略師Patrick Kellenberger指出，AI潛力、全球國防支出增加以及公司治理改革等因素，「將支撐韓國與台灣股市比歐洲市場出現更陡峭的成長軌跡」。

今年英國股市的富時100指數的漲幅，與MSCI全球指數相差不大，但遠落後於AI熱潮受惠的市場大幅漲勢。英股做為歐洲最大的股票市場，仍以金融、民生消費以及能源、礦業等傳統產業為主。

儘管亞洲晶片強國的股市市值大幅攀升，但他們的經濟規模仍遠小於主要歐洲國家。根據國際貨幣基金（IMF）的估計，今年南韓的國內生產毛額（GDP）約為1.9兆美元，台灣約為9,770億美元，均遠低於德國、英國與法國估計超過3兆美元的規模。