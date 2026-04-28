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強化新聞議價機制 澳洲擬向Meta等社群平台收費

中央社／ 雪梨28日綜合外電報導

澳洲今天公布法律草案，擬向Meta、谷歌（Google）與TikTok等科技巨頭徵收費用，除非他們自願達成協議，向澳洲媒體支付新聞內容費用。

法新社報導，隨著愈來愈多讀者透過社群媒體獲取新聞，全球傳統媒體業者正面臨生存危機。澳洲政府希望大型科技公司就其平台上的新聞內容，向澳洲新聞出版商支付補償。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，Meta、Google與TikTok等科技巨頭將有機會與澳洲新聞出版商達成內容協議，倘若拒絕配合，當局將強制徵收費用，金額相當於其澳洲營收的2.25%。

艾班尼斯向媒體表示：「大型數位平台不能逃避其在新聞媒體議價準則下的義務。」

這項草案旨在防止科技巨頭單方面移除新聞內容，例如Meta與Google過去曾在海外採取類似舉措。

支持者主張，社群平台透過新聞內容吸引用戶，並攫取本應流向新聞媒體的廣告收入。

澳洲坎培拉大學（University of Canberra）研究顯示，超過一半澳洲民眾將社群媒體作為獲取新聞的來源。

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