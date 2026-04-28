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日媒：三星今年內將退出中國大陸電視與家電銷售
日本主要財經媒體周一（27日）報導，南韓三星電子將於今年內退出在中國大陸的家電與電視銷售。
日經新聞援引未具名消息人士指出，三星定下目標，最快在本月底之前，就將針對停止在中國大陸銷售家電與電視機，做出最終決定。
該報導稱，三星電子將保留在中國大陸的冰箱、洗衣機和空調機等家電的生產製造，在中國大陸的工廠，將做為海外市場的供應中心。
日經指出，三星想要撤出中國大陸市場的最大原因是公司產品的價格競爭力下降。中國本土的製造商不僅提供低價產品，而且品質有所提升，在全球市場的力量日益增強。
路透向三星查證相關報導，三星發出聲明表示，公司會根據經營環境的變化，定期審視全球業務結構。針對市場關於其中國業務可能進行重組的猜測，目前尚未作出任何決定。
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